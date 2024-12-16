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Posted 16 декабря, 09:32

Published 16 декабря, 09:32

Modified 16 декабря, 09:35

Updated 16 декабря, 09:35

Аукцион на Юго-Восточное кладбище в Омске перезапустили с новыми условиями

Аукцион на Юго-Восточное кладбище в Омске перезапустили с новыми условиями

16 декабря 2024, 09:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Госзакупки
Предыдущая попытка найти подрядчика не увенчалась успехом.

На сайте госзакупок опубликовали заявку на проектирование муниципального кладбища рядом с Морозовкой. В районе Юго-Восточного кладбища департамент строительства готов заплатить проектировщику 5,2 миллиона рублей, а дата подведения итогов назначена на 24 декабря 2024 года. Подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет начать работу над проектом в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, а завершить проектирование — к 29 августа 2025 года.

Участок, на котором появится новое кладбищеУчасток, на котором появится новое кладбище
Участок, на котором появится новое кладбище. Фото: Роскадастр

Напомним, в мае этого года был объявлен аукцион на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для кладбища. Тогда депстрой планировал выделить 3,7 миллиона рублей, а срок сдачи документации с уже пройденной экспертизой был установлен до 20 декабря 2024 года.

В проекте предусматривались пост охраны с санузлом и хозяйственно-бытовыми помещениями, ограждение кладбища с трех сторон из железобетонных панелей, ворота с калиткой, три общественных туалета и подъездная дорога. Однако в июне, несмотря на объявление аукциона, найти проектировщика не удалось — аукцион был признан несостоявшимся.

С учетом изменений в сроках и стоимости, власти снова пытаются привлечь подрядчиков для реализации проекта.

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#Диана Рязанцева#Омск#Строительство#Аукцион#Госзакупки#Проект#Охрана#Дорога#Ограждение#Подрядчики#Документация#Ворота
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