Аукцион на Юго-Восточное кладбище в Омске перезапустили с новыми условиями

Posted 16 декабря, 09:32
Published 16 декабря, 09:32
Modified 16 декабря, 09:35
Updated 16 декабря, 09:35
На сайте госзакупок опубликовали заявку на проектирование муниципального кладбища рядом с Морозовкой. В районе Юго-Восточного кладбища департамент строительства готов заплатить проектировщику 5,2 миллиона рублей, а дата подведения итогов назначена на 24 декабря 2024 года. Подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет начать работу над проектом в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, а завершить проектирование — к 29 августа 2025 года.
Напомним, в мае этого года был объявлен аукцион на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для кладбища. Тогда депстрой планировал выделить 3,7 миллиона рублей, а срок сдачи документации с уже пройденной экспертизой был установлен до 20 декабря 2024 года.
В проекте предусматривались пост охраны с санузлом и хозяйственно-бытовыми помещениями, ограждение кладбища с трех сторон из железобетонных панелей, ворота с калиткой, три общественных туалета и подъездная дорога. Однако в июне, несмотря на объявление аукциона, найти проектировщика не удалось — аукцион был признан несостоявшимся.
С учетом изменений в сроках и стоимости, власти снова пытаются привлечь подрядчиков для реализации проекта.