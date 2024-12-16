Аукцион на Юго-Восточное кладбище в Омске перезапустили с новыми условиями

На сайте госзакупок опубликовали заявку на проектирование муниципального кладбища рядом с Морозовкой. В районе Юго-Восточного кладбища департамент строительства готов заплатить проектировщику 5,2 миллиона рублей, а дата подведения итогов назначена на 24 декабря 2024 года. Подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет начать работу над проектом в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, а завершить проектирование — к 29 августа 2025 года.