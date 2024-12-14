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Posted 14 декабря, 07:49

Published 14 декабря, 07:49

Modified 14 декабря, 07:52

Updated 14 декабря, 07:52

В зоне СВО погиб тракторист Омской области

В зоне СВО погиб тракторист Омской области

14 декабря 2024, 07:49
Фото: 1MI.
Прощание с жителем Новоомского района Сергеем Беседкиным состоится сегодня в селе Троицкое.

16 ноября на полях спецоперации погиб житель Новоомского района Омской области Сергей Беседкин. Об этом сообщили в официальной группе района в соцсети.

Сергей обучался в Новоомской школе, после чего поступил в ПТУ и получил права тракториста. Всю жизнь он работал трактористом в поселке, где родился, а в 2024 году добровольно ушел на СВО.

Прощание с бойцом состоится сегодня, 14 декабря, в 13:00 на кладбище села Троицкого Омского района.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Беседкина.

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