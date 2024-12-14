В зоне СВО погиб тракторист Омской области

Posted 14 декабря, 07:49
Published 14 декабря, 07:49
Modified 14 декабря, 07:52
Updated 14 декабря, 07:52
16 ноября на полях спецоперации погиб житель Новоомского района Омской области Сергей Беседкин. Об этом сообщили в официальной группе района в соцсети.
Сергей обучался в Новоомской школе, после чего поступил в ПТУ и получил права тракториста. Всю жизнь он работал трактористом в поселке, где родился, а в 2024 году добровольно ушел на СВО.
Прощание с бойцом состоится сегодня, 14 декабря, в 13:00 на кладбище села Троицкого Омского района.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Беседкина.