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Posted 14 декабря, 05:11

Published 14 декабря, 05:11

Modified 14 декабря, 05:20

Updated 14 декабря, 05:20

Появились подробности застройки территории бывших складов Минобороны в Омске

Проект готов: в Омске представили план застройки бывших складов Минобороны

14 декабря 2024, 05:11
Фото: 1MI.

Появились подробности застройки территории бывших складов Минобороны в Омске

На территории в границах улиц Пушкина, Потанина, Циолковского и проспекта Карла Маркса появятся поликлиника, детский сад, студенческое общежитие и другие объекты.

На сайте омской администрации опубликовали проект планировки и межевания территории, на которой раньше располагались склады Минобороны. Его разработчиком выступила ООО «ГЮЦН „Эталон“». Сейчас этот участок принадлежит предпринимателю Михаилу Попову — застройщику микрорайона «Пригородный».

Из документа мэрии следует, что на территории в границах улиц Пушкина, Потанина, Циолковского и проспекта Карла Маркса появится семь новых построек, среди них: поликлиника на 350 посещений в смену, три многоквартирных дома с подземными парковками, комплекс студенческих общежитий на 750 мест, детский сад и объект оказания социальной помощи населению.

Фото: Администрация Омска

Сейчас проходят общественные обсуждения представленного проекта застройки, они продлятся до 27 декабря.

Напомним, что Михаил Попов выкупил этот участок у Минобороны на аукционе в 2021 году. В начале лета там снесли 28 капитальных строений. Однако разрешение на застройку территории пока никакой организации не выдавалось.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Склад#Новости#Застройка#Склады#Комплексная застройка#Склады Минобороны
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