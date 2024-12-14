Проект готов: в Омске представили план застройки бывших складов Минобороны

Из документа мэрии следует, что на территории в границах улиц Пушкина, Потанина, Циолковского и проспекта Карла Маркса появится семь новых построек, среди них: поликлиника на 350 посещений в смену, три многоквартирных дома с подземными парковками, комплекс студенческих общежитий на 750 мест, детский сад и объект оказания социальной помощи населению.