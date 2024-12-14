Проект готов: в Омске представили план застройки бывших складов Минобороны

Posted 14 декабря, 05:11
Published 14 декабря, 05:11
Modified 14 декабря, 05:20
Updated 14 декабря, 05:20
На сайте омской администрации опубликовали проект планировки и межевания территории, на которой раньше располагались склады Минобороны. Его разработчиком выступила ООО «ГЮЦН „Эталон“». Сейчас этот участок принадлежит предпринимателю Михаилу Попову — застройщику микрорайона «Пригородный».
Из документа мэрии следует, что на территории в границах улиц Пушкина, Потанина, Циолковского и проспекта Карла Маркса появится семь новых построек, среди них: поликлиника на 350 посещений в смену, три многоквартирных дома с подземными парковками, комплекс студенческих общежитий на 750 мест, детский сад и объект оказания социальной помощи населению.
Сейчас проходят общественные обсуждения представленного проекта застройки, они продлятся до 27 декабря.
Напомним, что Михаил Попов выкупил этот участок у Минобороны на аукционе в 2021 году. В начале лета там снесли 28 капитальных строений. Однако разрешение на застройку территории пока никакой организации не выдавалось.