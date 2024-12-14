gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 06:10

Published 14 декабря, 06:10

Modified 14 декабря, 06:12

Updated 14 декабря, 06:12

Олег Смолин назвал условия, при которых дети мигрантов смогут учиться в школах РФ

Олег Смолин назвал условия, при которых дети мигрантов смогут учиться в школах РФ

14 декабря 2024, 06:10
Фото: 1MI.
Теперь дети мигрантов будут в обязательном порядке сдавать экзамен на знание русского языка.

На прошлой неделе Госдума приняла закон, который запрещает зачислять в российские школы мигрантов, не знающих русского языка. Теперь перед началом обучения каждый ребенок будет в обязательном порядке сдавать экзамен.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин рассказал, что условия тестирования выработает Рособрнадзор. Для тех детей, кто не владеет языком или не сдаст тест с первого раза, организуют специальные курсы.

«Тем, кто не сможет сдать тест, нужно будет пройти дополнительные курсы, а затем вновь пробовать свои силы. О количестве попыток закон ничего не говорит, но считаю, что их число может быть любым. Совершенно понятно, что, не зная русского языка, освоить школьную программу невозможно», — отметил Смолин.

Он также добавил, что мигрантам нужно не только помогать в изучении языка, но и прививать уважение к культуре народа той страны, в которой они теперь живут.

Напомним, что недавно в областном парламенте утвердили патент на работу для иностранцев на 2025 год. Он будет на 1 081 рубль выше, чем в этом и составит 6 683 рубля.

ОмГУ получил право принимать экзамены у мигрантов
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Школьники#Дети#Школьник#Новости#Мигранты#Школы#Русский язык#Миграционное законодательство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика