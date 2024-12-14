Олег Смолин назвал условия, при которых дети мигрантов смогут учиться в школах РФ

Posted 14 декабря, 06:10
Published 14 декабря, 06:10
Modified 14 декабря, 06:12
Updated 14 декабря, 06:12
На прошлой неделе Госдума приняла закон, который запрещает зачислять в российские школы мигрантов, не знающих русского языка. Теперь перед началом обучения каждый ребенок будет в обязательном порядке сдавать экзамен.
Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин рассказал, что условия тестирования выработает Рособрнадзор. Для тех детей, кто не владеет языком или не сдаст тест с первого раза, организуют специальные курсы.
«Тем, кто не сможет сдать тест, нужно будет пройти дополнительные курсы, а затем вновь пробовать свои силы. О количестве попыток закон ничего не говорит, но считаю, что их число может быть любым. Совершенно понятно, что, не зная русского языка, освоить школьную программу невозможно», — отметил Смолин.
Он также добавил, что мигрантам нужно не только помогать в изучении языка, но и прививать уважение к культуре народа той страны, в которой они теперь живут.
Напомним, что недавно в областном парламенте утвердили патент на работу для иностранцев на 2025 год. Он будет на 1 081 рубль выше, чем в этом и составит 6 683 рубля.