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Posted 14 декабря, 07:00

Published 14 декабря, 07:00

Modified 14 декабря, 07:14

Updated 14 декабря, 07:14

Рыбаки Омской области назвали лучшие места для зимнего улова

Карта идеального улова: куда отправиться на зимнюю рыбалку в Омской области

14 декабря 2024, 07:00
Фото: 1MI.

Рыбаки Омской области назвали лучшие места для зимнего улова

Омская область — настоящий рай для любителей рыбалки. Здесь множество озер, рек и затонов, где можно найти как спокойные уголки для отдыха, так и популярные места, привлекающие профессионалов. Город55 изучил отзывы заядлых рыбаков и составил список мест, где клюет лучше всего.

Не зря говорят: дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, дай человеку удочку, и он будет сыт всю жизнь. Этот принцип находит отражение в практике омских рыбаков, которые, обменявшись опытом и знаниями, делятся своими секретами успеха на местных водоемах.

Среди самых популярных направлений для зимней рыбалки, как следует из отзывов в группе ВКонтакте «Рыбалка в Омске», — Крутинские озера, Ильинские озера, затоны и реки региона.

Крутинские озера

Озеро Салтаим

Озеро расположено в Крутинском районе, недалеко от шоссе E-30, в 220 км от Омска. Дорога занимает от 3 до 4,5 часов. Салтаим является частью Больших Крутинских озер и Иртышской озерно-речной системы. Оно выделяется своей площадью — 146 кв. км, что делает его крупнейшим среди соседних водоемов. Озеро славится рыбными запасами, а среди популярных видов рыбы — карась и судак.

Озеро СалтаимОзеро Салтаим
Озеро Салтаим. Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

Рыбаки отмечают, что клев на озере волнообразный: бывают периоды полного затишья, но улов радует крупными экземплярами карася, мелкой рыбы почти не попадается. Чаще всего удачу приносит ловля на червя или мотыля, тогда как опарыш оказался менее эффективным. Многие рыбаки прикармливают рыбу мормышем, но большого влияния на клев это не оказывает. На озере довольно много людей, поэтому рыбу приходится искать.

Озеро Тенис

Тенис соединено с озером Салтаим и располагается в той же системе водоемов. Хотя рыбы здесь меньше, озеро популярно среди рыбаков, особенно зимой. Щука — главный «трофей» этих мест, а также попадаются окунь, карась, судак и карп.

Озеро ТенисОзеро Тенис
Озеро Тенис. Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

На озере Тенис рыбаки говорят, что клев стабильный, рыба попадается единого размера, а иногда удается поймать судачка. Некоторые отмечают, что ночью здесь чаще ловится более крупный карась.

Ильинские озера

Расположены в Черлакском районе, всего в 100 км от Омска. Озера соседствуют с селом Иртыш и деревней Верхнеильинка. Это место привлекает любителей частого клева: домой никто не уезжает без улова. Здесь водятся окунь, карп и карась, причем размер рыбы варьируется от небольшого до крупного.

Ильинские озераИльинские озера
Ильинские озера. Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

На Ильинских озерах, по словам рыбаков, всегда стабильный клев. Даже если рыба не отличается крупными размерами, улов всегда получается обильным. Особое внимание рыбаки уделяют ротану: один из рыбаков за день поймал 88 экземпляров общим весом 5,5 кг.

Затоны Омской области

Затон РЭБ

Находится на улице 2-я Солнечная, 60, рядом с базой «Сургутка». Здесь часто проходят соревнования рыболовов.

Затон РЭБЗатон РЭБ
Затон РЭБ. Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

Омичи рассказывают, что рыба в этом месте капризная, и приходится экспериментировать с разными снастями, от балансиров до мормышек. Ловить здесь не всегда легко, но результаты все же есть.

Затон недалеко от поселка Новоомский

В затоне любители рыбалки частенько ловят удачу. Рыбаки добираются через поселок, поворачивая направо к Иртышу. Здесь можно поймать леща, окуня, чебака, а также язя и судака. Дорога из центра Омска займет около часа.

Затон недалеко от поселка НовоомскийЗатон недалеко от поселка Новоомский
Затон недалеко от поселка Новоомский. Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

Местные рыбаки отмечают, что для хорошего улова необходимо активно искать подходящие места и бурить лунки. На глубине около 3,5–4 метров удается поймать окуня, а использование мормыша в качестве прикорма дает стабильный результат.

Затон «Лампочка» (или «Бородинский»)

Находится на Левом берегу Омска. Ранее его форма напоминала электрическую лампочку, сейчас затон расширили.

Затон «Лампочка» (или «Бородинский»)Затон «Лампочка» (или «Бородинский»)
Затон «Лампочка» (или «Бородинский»). Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

Профессионалы утверждают, что это место сложное для новичков из-за больших глубин, достигающих 12–18 метров. Ловля здесь требует мастерства, а подходящие наживки, такие как мотыль или вареный мормыш, повышают шансы на успех.

Река Омка

Омка — одно из лучших мест для ловли карпа и щуки. Особенно популярна рыбалка в районе поселка Кормиловка.

Река ОмкаРека Омка
Река Омка. Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

Рыбаки охотно делятся успехами, отмечая, что Омке есть возможность поймать трофейных рыб. Один из рыбаков поймал шесть налимов за день, общий вес улова составил 6 кг, а самый крупный экземпляр потянул на 2,815 кг, что стало его личным рекордом.

Озеро Круглое

Находится в поселке Армейский Ленинского округа. Рыбаки отмечают, что там хорошо ловится судак и щука. Озеро не только место для рыбалки, но и природная достопримечательность: здесь обитают краснокнижные лебеди-шипуны.

Озеро КруглоеОзеро Круглое
Озеро Круглое. Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

Зимняя рыбалка: главные правила безопасности

Зимняя рыбалка — это не только увлекательное хобби, но и серьезное испытание на внимательность и подготовленность.

Чтобы избежать несчастных случаев и обезопасить себя, важно соблюдать следующие рекомендации:

  • Проверяйте толщину льда. Для безопасной рыбалки лед должен быть не менее 10 см. Это минимальная толщина, которая выдерживает вес человека;
  • Используйте специальное снаряжение. Всегда имейте при себе спасательный жилет, а также веревку или шнур, которые помогут вытащить себя или другого человека из воды в случае провала;
  • Учитывайте прогноз погоды. Неблагоприятные условия, такие как сильный снегопад или туман, могут значительно ухудшить видимость и усложнить ориентирование на льду;
  • Избегайте опасных участков. Не подходите к местам с течением, открытой водой, промоинами или участкам, где лед выглядит тонким и ненадежным;
  • Не забывайте про средства связи. Телефон с полностью заряженной батареей может стать жизненно важным инструментом для вызова помощи в экстренной ситуации;
  • Позаботьтесь о здоровье. Переохлаждение — одна из главных угроз на зимней рыбалке. Оденьтесь тепло, носите непромокаемую обувь, и учитывайте, что физические нагрузки в холоде требуют больше энергии.

Если вы стали свидетелем или участником чрезвычайной ситуации, незамедлительно обращайтесь за помощью по телефону 112.

Помните, что безопасность — это ваша личная ответственность. Даже опытные рыбаки не застрахованы от опасностей, если пренебрегают простыми, но важными правилами. Берегите себя и наслаждайтесь рыбалкой без риска для жизни!

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