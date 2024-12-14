Карта идеального улова: куда отправиться на зимнюю рыбалку в Омской области

Рыбаки отмечают, что клев на озере волнообразный: бывают периоды полного затишья, но улов радует крупными экземплярами карася, мелкой рыбы почти не попадается. Чаще всего удачу приносит ловля на червя или мотыля, тогда как опарыш оказался менее эффективным. Многие рыбаки прикармливают рыбу мормышем, но большого влияния на клев это не оказывает. На озере довольно много людей, поэтому рыбу приходится искать.