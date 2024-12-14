Известного омского агронома включили в реестр коррупционеров

Posted 14 декабря, 09:00
Published 14 декабря, 09:00
Modified 14 декабря, 09:47
Updated 14 декабря, 09:47
Директора центра агрохимической службы «Омский» Владимира Красницкого включили в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале «Госслужба».
Причиной увольнения стали обвинения в коррупции и нарушение федерального законодательства. Согласно пункту 7.1 части 1 статьи 81 трудового кодекса Российской Федерации, Красницкий не предпринял мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, что стало основанием для его отставки 3 декабря. Красницкий занимал должность директора с 19 декабря 2002 года.
Известно, что Владимир Красницкий окончил факультет агрохимии и почвоведения Омского ГАУ в 1971 году. Занимал должность профессора кафедры агрохимии в ОмГАУ, является доктором сельскохозяйственных наук и заслуженным агрономом России. За свою карьеру он опубликовал более 140 научных работ.
Напомним, вчера стало известно, что омскому вице-губернатору Денису Цуканову предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за присвоение или растрату, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. В правительстве региона заявили, что оказывают следствию всю необходимую поддержку. На время проведения расследования министр отстранен от исполнения своих должностных обязанностей.