Известного омского агронома включили в реестр коррупционеров

Напомним, вчера стало известно, что омскому вице-губернатору Денису Цуканову предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за присвоение или растрату, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. В правительстве региона заявили, что оказывают следствию всю необходимую поддержку. На время проведения расследования министр отстранен от исполнения своих должностных обязанностей.