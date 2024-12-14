Два жителя Омской области напали на пенсионерку чтобы украсть алкоголь из ее дома

В Тюкалинском районе Омской области два мужчины напали на пенсионерку прямо у нее дома. Женщина готовилась ко сну, в то время как к ней ворвались неизвестные с шапками на лице. Один из них начал угрожать ей винтовкой и кричал, чтобы пенсионерка отдала ему паспорт и телефон, а сама легла на пол. Второй мужчина в этот момент отправился в кладовую и похитил оттуда алкоголь.