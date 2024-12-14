Два жителя Омской области напали на пенсионерку чтобы украсть алкоголь из ее дома

Posted 14 декабря, 06:26
Published 14 декабря, 06:26
Modified 14 декабря, 06:28
Updated 14 декабря, 06:28
В Тюкалинском районе Омской области два мужчины напали на пенсионерку прямо у нее дома. Женщина готовилась ко сну, в то время как к ней ворвались неизвестные с шапками на лице. Один из них начал угрожать ей винтовкой и кричал, чтобы пенсионерка отдала ему паспорт и телефон, а сама легла на пол. Второй мужчина в этот момент отправился в кладовую и похитил оттуда алкоголь.
Поняв, что произошло, пенсионерка побежала к соседям за помощью. Скоро о происшествии узнали правоохранители и глава района. Существенно облегчило поиски, что потерпевшая узнала одного из нападавших по голосу.
Грабителей удалось задержать по горячим следам. Оказалось, что в нападении виновны два ранее судимых местных жителя. Сейчас они находятся под стражей и обвиняются в разбое (ч. 3. ст. 162 УК РФ).
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