Женщин по минимуму. Через омский вытрезвитель прошли почти 1700 «клиентов»

Posted 13 декабря, 07:16
Published 13 декабря, 07:16
Modified 13 декабря, 07:18
Updated 13 декабря, 07:18
За 11 месяцев специальное отделение приняло 1688 омичей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество «клиентов» вытрезвителя уменьшилось на 13% (тогда поступивших было 1938 человек).
Женщины в вытрезвителе, кстати, редкие гости. В 2024 году «оздоравливались» и отсыпались в учреждении только 95 женщин (5,6% от общего числа поступивших). 94,4% «клиентов» или 1593 человека — это мужчины.
«Такая тенденция доли мужчин и женщин среди получателей услуг в специальном отделении сохранилась с 2023 года. За одиннадцать месяцев 2023 года в специальное отделение поступили 107 (5,5%) женщин и 1 831 (94,5%) мужчина», — пояснила Городу55 в ответе на официальный запрос замминистра труда Омской области Олеся Кайль.
Отметим, что на отрезвление в специальное отделение в Старом Кировске поступают только совершеннолетние люди. В 2024 году самому молодому получателю услуг в вытрезвителе было 22 года, а самому возрастному — 79 лет.
Напомним, в начале этого года Город55 отправился на «экскурсию» в вытрезвитель сразу после новогодних каникул. В нашем материале — рассказали, как прошли праздники в отделении.