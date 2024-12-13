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Posted 13 декабря, 07:16

Published 13 декабря, 07:16

Modified 13 декабря, 07:18

Updated 13 декабря, 07:18

В Омске назвали число «клиентов» вытрезвителя в 2024 году

Женщин по минимуму. Через омский вытрезвитель прошли почти 1700 «клиентов»

13 декабря 2024, 07:16
Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru.

В Омске назвали число «клиентов» вытрезвителя в 2024 году

Городу55 стало известно, сколько человек успели посетить вытрезвитель, работающий на улице Семиреченская в Старом Кировске, с начала 2024 года.

За 11 месяцев специальное отделение приняло 1688 омичей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество «клиентов» вытрезвителя уменьшилось на 13% (тогда поступивших было 1938 человек).

Женщины в вытрезвителе, кстати, редкие гости. В 2024 году «оздоравливались» и отсыпались в учреждении только 95 женщин (5,6% от общего числа поступивших). 94,4% «клиентов» или 1593 человека — это мужчины.

«Такая тенденция доли мужчин и женщин среди получателей услуг в специальном отделении сохранилась с 2023 года. За одиннадцать месяцев 2023 года в специальное отделение поступили 107 (5,5%) женщин и 1 831 (94,5%) мужчина», — пояснила Городу55 в ответе на официальный запрос замминистра труда Омской области Олеся Кайль.

Отметим, что на отрезвление в специальное отделение в Старом Кировске поступают только совершеннолетние люди. В 2024 году самому молодому получателю услуг в вытрезвителе было 22 года, а самому возрастному — 79 лет.

Напомним, в начале этого года Город55 отправился на «экскурсию» в вытрезвитель сразу после новогодних каникул. В нашем материале — рассказали, как прошли праздники в отделении.

«Приняли как родного сына». Как прошли новогодние праздники в омском вытрезвителе
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Статистика#Алкоголь#Новости#Пьяный#Вытрезвитель
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