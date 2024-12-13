Виталий Хоценко открыл в поселке Марьяновском обновленный центральный сельский ДК

Posted 13 декабря, 06:39
Published 13 декабря, 06:39
Modified 13 декабря, 06:42
Updated 13 декабря, 06:42
Губернатор Омской области открыл в поселке Марьяновском обновленный центральный сельский Дом Культуры. Это здание не видело капитального ремонта с момента постройки 50 лет назад.
В 2024 году, в рамках нацпроекта «Культура», был проведен масштабный ремонт: заменены полы, системы отопления, водоснабжения и электропроводки, а также обновлена отделка стен и установлен подвесной потолок. В ДК появились новые двери, окна, театральные кресла и обновленная сцена.
Теперь Дом культуры имеет просторное фойе, сцену, костюмерную, детскую игровую, читальный зал и библиотеку на втором этаже. В рамках инициативных проектов благоустроена также прилегающая территория.
13 декабря в поселке Марьяновском состоялось торжественное открытие Дома культуры, и Виталий Хоценко поздравил местных жителей и творческие коллективы с этим важным событием.
«В рамках президентского национального проекта „Культура“ выполнен капитальный ремонт более 60-ти домов культуры. А сейчас наш регион борется за звание „Культурная столица России-2026“. И у нас есть шансы получить этот статус благодаря таким людям, как вы», — сказал Хоценко.
В честь открытия на обновленной сцене Дома культуры состоялся концерт с участием ведущих коллективов Марьяновского района.