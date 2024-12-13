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Posted 13 декабря, 06:39

Published 13 декабря, 06:39

Modified 13 декабря, 06:42

Updated 13 декабря, 06:42

Виталий Хоценко открыл в поселке Марьяновском обновленный центральный сельский ДК

Виталий Хоценко открыл в поселке Марьяновском обновленный центральный сельский ДК

13 декабря 2024, 06:39
Фото: Сергей Мельников.
Док культуры был отремонтирован в рамках президентского нацпроекта «Культура».

Губернатор Омской области открыл в поселке Марьяновском обновленный центральный сельский Дом Культуры. Это здание не видело капитального ремонта с момента постройки 50 лет назад.

В 2024 году, в рамках нацпроекта «Культура», был проведен масштабный ремонт: заменены полы, системы отопления, водоснабжения и электропроводки, а также обновлена отделка стен и установлен подвесной потолок. В ДК появились новые двери, окна, театральные кресла и обновленная сцена.

Теперь Дом культуры имеет просторное фойе, сцену, костюмерную, детскую игровую, читальный зал и библиотеку на втором этаже. В рамках инициативных проектов благоустроена также прилегающая территория.

13 декабря в поселке Марьяновском состоялось торжественное открытие Дома культуры, и Виталий Хоценко поздравил местных жителей и творческие коллективы с этим важным событием.

«В рамках президентского национального проекта „Культура“ выполнен капитальный ремонт более 60-ти домов культуры. А сейчас наш регион борется за звание „Культурная столица России-2026“. И у нас есть шансы получить этот статус благодаря таким людям, как вы», — сказал Хоценко.
Фото: Сергей Мельников

В честь открытия на обновленной сцене Дома культуры состоялся концерт с участием ведущих коллективов Марьяновского района.

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#Диана Рязанцева#Культура#Ремонт#Омск#Губернатор#Торжественное открытие#Дом культуры#Нацпроект#Виталий Хоценко#Марьяновск
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