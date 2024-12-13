Виталий Хоценко открыл в поселке Марьяновском обновленный центральный сельский ДК

В 2024 году, в рамках нацпроекта «Культура», был проведен масштабный ремонт: заменены полы, системы отопления, водоснабжения и электропроводки, а также обновлена отделка стен и установлен подвесной потолок. В ДК появились новые двери, окна, театральные кресла и обновленная сцена.