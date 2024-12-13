В ТГК-11 заявили, что из-за подтопления золоотвала может остановиться ТЭЦ-5

Posted 13 декабря, 14:06
Published 13 декабря, 14:06
Modified 13 декабря, 14:10
Updated 13 декабря, 14:10
АО «ТГК-11» предложило региональному правительству совместно спроектировать и построить систему отвода воды с территории вблизи золоотвала ТЭЦ-5. Интересно, что компания хочет, чтобы власти сделали всю работу самостоятельно, начиная от проектирования и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. ТГК тем временем готова лишь софинансировать работы.
«Компания максимально вовлечена в процесс решения проблемы с подтоплением территории в районе золоотвала ТЭЦ-5. Данное гидротехническое сооружение находится в зоне риска: если вода подмоет границы золоотвала, это может привести к серьезным последствиям вплоть до вынужденной остановки ТЭЦ-5», — заявили в компании.
«ТГК-11» также поделилось результатами обследования территории вокруг золоотвала. Специалисты «Омской геологоразведочной экспедиции» выяснили, что вероятной причиной затопления и заболачивания были условия природно-климатического и антропогенного характера. Отмечается, что на момент проверки жидкости на территории не было.
Напомним, что летом дачники микрорайона Осташково пожаловались на затопление участков, по некоторым из них нельзя было пройти без резиновых сапог. По мнению омичей, повышение уровня воды связано со сливами с золоотвала ТЭЦ-5. Из-за подтопления на территории поселка Осташково, а также сел Ульяновка и Морозовка Омского района вводили режим повышенной готовности, на место выезжала прокуратора и проводила прием жителей. Подробнее о ситуации Город55 писал здесь.