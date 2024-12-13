В ТГК-11 заявили, что из-за подтопления золоотвала может остановиться ТЭЦ-5

Напомним, что летом дачники микрорайона Осташково пожаловались на затопление участков, по некоторым из них нельзя было пройти без резиновых сапог. По мнению омичей, повышение уровня воды связано со сливами с золоотвала ТЭЦ-5. Из-за подтопления на территории поселка Осташково, а также сел Ульяновка и Морозовка Омского района вводили режим повышенной готовности, на место выезжала прокуратора и проводила прием жителей. Подробнее о ситуации Город55 писал здесь.