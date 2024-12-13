gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 14:06

Published 13 декабря, 14:06

Modified 13 декабря, 14:10

Updated 13 декабря, 14:10

В ТГК-11 заявили, что из-за подтопления золоотвала может остановиться ТЭЦ-5

В ТГК-11 заявили, что из-за подтопления золоотвала может остановиться ТЭЦ-5

13 декабря 2024, 14:06
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.
Компания хочет заключить соглашение с региональным правительством и совместно построить систему отвода воды с территории золоотвала ТЭЦ-5.

АО «ТГК-11» предложило региональному правительству совместно спроектировать и построить систему отвода воды с территории вблизи золоотвала ТЭЦ-5. Интересно, что компания хочет, чтобы власти сделали всю работу самостоятельно, начиная от проектирования и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. ТГК тем временем готова лишь софинансировать работы.

«Компания максимально вовлечена в процесс решения проблемы с подтоплением территории в районе золоотвала ТЭЦ-5. Данное гидротехническое сооружение находится в зоне риска: если вода подмоет границы золоотвала, это может привести к серьезным последствиям вплоть до вынужденной остановки ТЭЦ-5», — заявили в компании.

«ТГК-11» также поделилось результатами обследования территории вокруг золоотвала. Специалисты «Омской геологоразведочной экспедиции» выяснили, что вероятной причиной затопления и заболачивания были условия природно-климатического и антропогенного характера. Отмечается, что на момент проверки жидкости на территории не было.

Напомним, что летом дачники микрорайона Осташково пожаловались на затопление участков, по некоторым из них нельзя было пройти без резиновых сапог. По мнению омичей, повышение уровня воды связано со сливами с золоотвала ТЭЦ-5. Из-за подтопления на территории поселка Осташково, а также сел Ульяновка и Морозовка Омского района вводили режим повышенной готовности, на место выезжала прокуратора и проводила прием жителей. Подробнее о ситуации Город55 писал здесь.

#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#ТЭЦ#ОАО "ТГК-11"#ТГК-11#АО «ТГК-11»#ТЭЦ-5#Золоотвал#Золоотвал ТЭЦ-5
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика