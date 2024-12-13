В омских Нефтяниках после 10 лет простоя откроют горнолыжный комплекс

Posted 13 декабря, 10:29
Published 13 декабря, 10:29
Modified 13 декабря, 12:50
Updated 13 декабря, 12:50
Город55 обратил внимание, что в спортивно-развлекательном комплексе «Сапфир» в Нефтяниках уже натянули тросы, установили подъемник и убрали бетонные плиты с одного из спусков. Сейчас там вовсю идет очистка снега и выравнивание ската, также территорию спуска огораживают сеткой.
Открытие горнолыжного склона в «Сапфире» запланировано уже на субботу, 14 декабря. Информацию об этом Городу55 подтвердили в организации. Для омичей сделали тюбинговую трассу, трассу для сноубордов и лыж и канатную дорогу.
Напомним, что объект на улице Андрианова, 3/1 перестроили из горнолыжного комплекса «Шамбала», закрывшегося десять лет назад из-за многочисленных нарушений пожарной и промышленный безопасности.
Новым проектом руководит компания «Вегас». Она принадлежит сыну омского бизнесмена и директора «Омскконсервпродукта» Романа Канушина Артему Канушину. Основной вид деятельности этой компании — аренда и управление недвижимостью.
Отметим, что спортивно-развлекательный комплекс в Нефтяниках планировали открыть еще прошлой осенью. На первом этаже здания разместится фуд-корт с пищеблоком и три сауны, на втором этаже здания должен разместиться бильярд, на третьем — ресторан, на четвертом — выход на горку и раздевалки. Сейчас комплекс частично работает. Также рядом со спорткомплексом может появиться площадка для занятий сноубордингом, а в дальнейшем — открытый бассейн, который будет работать летом.