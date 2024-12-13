В омских Нефтяниках после 10 лет простоя откроют горнолыжный комплекс

Отметим, что спортивно-развлекательный комплекс в Нефтяниках планировали открыть еще прошлой осенью. На первом этаже здания разместится фуд-корт с пищеблоком и три сауны, на втором этаже здания должен разместиться бильярд, на третьем — ресторан, на четвертом — выход на горку и раздевалки. Сейчас комплекс частично работает. Также рядом со спорткомплексом может появиться площадка для занятий сноубордингом, а в дальнейшем — открытый бассейн, который будет работать летом.