gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 07:12

Published 13 декабря, 07:12

Modified 13 декабря, 07:14

Updated 13 декабря, 07:14

В Омске назвали новых нарушителей, не справляющихся с уборкой снега

В Омске назвали новых нарушителей, не справляющихся с уборкой снега

13 декабря 2024, 07:12
Фото: 1MI.
Списки аутсайдеров, которые администрация Омска начала публиковать на этой неделе, пополнили управляющие компании, ТСЖ и несколько компаний.

Департамент контроля городской администрации поделился итогами очередной трехдневной проверки работы УК и предпринимателей, ответственных за содержание и уборку прилегающих территорий. Специалисты депконтроля побывали у многоэтажек и коммерческих объектов на Менделеева, Бархатовой, Химиков, Красном Пути, Арктической, Ленина, Маяковского, Пушкина, 21-й Амурской, проспекте Карла Маркса и других улицах.

После рейдов обновились списки тех, кто нарушает правила благоустройства и, наоборот, к чьей работе не возникло претензий. Среди нарушителей, например, оказались УК «Рутас», УК «Полет», УК «Новая волна», ТСЖ «Два капитана», компании «Формат», «Империя» и другие.

Фото: Администрация города Омска

Первые подобные списки «аутсайдеров» и тех, кто соблюдает правила зимней уборки, были опубликованы в официальной группе городской администрации 10 декабря. Данные планируют обновлять дважды в неделю.

Добавим, что качество зимнего содержания городских пространств, в том числе управляющими компаниями, ТСЖ и бизнесменами, контролирует лично мэр Омска Сергей Шелест.

Мэр Омска Шелест решил изменить схему движения транспорта из-за пробок на метромосту
Узнать подробнее
#Общество#Снег#Омск#Штрафы#Зима#Уборка снега#Новости#Нарушитель#Департамент контроля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика