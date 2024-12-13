В Омске назвали новых нарушителей, не справляющихся с уборкой снега

Департамент контроля городской администрации поделился итогами очередной трехдневной проверки работы УК и предпринимателей, ответственных за содержание и уборку прилегающих территорий. Специалисты депконтроля побывали у многоэтажек и коммерческих объектов на Менделеева, Бархатовой, Химиков, Красном Пути, Арктической, Ленина, Маяковского, Пушкина, 21-й Амурской, проспекте Карла Маркса и других улицах.