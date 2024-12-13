В Омске назвали новых нарушителей, не справляющихся с уборкой снега

Posted 13 декабря, 07:12
Published 13 декабря, 07:12
Modified 13 декабря, 07:14
Updated 13 декабря, 07:14
Департамент контроля городской администрации поделился итогами очередной трехдневной проверки работы УК и предпринимателей, ответственных за содержание и уборку прилегающих территорий. Специалисты депконтроля побывали у многоэтажек и коммерческих объектов на Менделеева, Бархатовой, Химиков, Красном Пути, Арктической, Ленина, Маяковского, Пушкина, 21-й Амурской, проспекте Карла Маркса и других улицах.
После рейдов обновились списки тех, кто нарушает правила благоустройства и, наоборот, к чьей работе не возникло претензий. Среди нарушителей, например, оказались УК «Рутас», УК «Полет», УК «Новая волна», ТСЖ «Два капитана», компании «Формат», «Империя» и другие.
Первые подобные списки «аутсайдеров» и тех, кто соблюдает правила зимней уборки, были опубликованы в официальной группе городской администрации 10 декабря. Данные планируют обновлять дважды в неделю.
Добавим, что качество зимнего содержания городских пространств, в том числе управляющими компаниями, ТСЖ и бизнесменами, контролирует лично мэр Омска Сергей Шелест.