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Posted 13 декабря, 09:00

Published 13 декабря, 09:00

Modified 13 декабря, 09:15

Updated 13 декабря, 09:15

Суд подтвердил требования по устранению нарушений на омских ТЭЦ

Суд подтвердил требования по устранению нарушений на омских ТЭЦ

13 декабря 2024, 09:00
Фото: gorod55.ru.
Эти ТЭЦ обеспечивают теплом омские дома и социальные объекты.

Областной суд подтвердил законность решений об устранении нарушений на «ТЭЦ-3» и «ТЭЦ-4». В ходе проверок на этих станциях было обнаружено более 300 нарушений безопасности.

Иск прокуратуры, поданный в защиту интересов горожан, был удовлетворен. Решения суда остались в силе. Также сейчас на рассмотрении суда находится жалоба от «ТГК-11» по поводу нарушений на «ТЭЦ-5».

Напомним, что прокуратура подала иски против «ОмскРТС» и «ТГК-11», требуя привести в порядок несколько ТЭЦ и котельных. Суд поддержал эти требования.

Прошлой зимой, как ранее рассказывал Город55, на «ТЭЦ-5» происходили серии аварий, из-за которых омичи остались без тепла.

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#Диана Рязанцева#Омск#Прокуратура#Суд#Безопасность#Аварии#ТЭЦ#Тепло#Областной суд
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