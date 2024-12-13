Суд подтвердил требования по устранению нарушений на омских ТЭЦ

Posted 13 декабря, 09:00
Published 13 декабря, 09:00
Modified 13 декабря, 09:15
Updated 13 декабря, 09:15
Областной суд подтвердил законность решений об устранении нарушений на «ТЭЦ-3» и «ТЭЦ-4». В ходе проверок на этих станциях было обнаружено более 300 нарушений безопасности.
Иск прокуратуры, поданный в защиту интересов горожан, был удовлетворен. Решения суда остались в силе. Также сейчас на рассмотрении суда находится жалоба от «ТГК-11» по поводу нарушений на «ТЭЦ-5».
Напомним, что прокуратура подала иски против «ОмскРТС» и «ТГК-11», требуя привести в порядок несколько ТЭЦ и котельных. Суд поддержал эти требования.
Прошлой зимой, как ранее рассказывал Город55, на «ТЭЦ-5» происходили серии аварий, из-за которых омичи остались без тепла.