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Posted 13 декабря, 17:25

Published 13 декабря, 17:25

Modified 13 декабря, 17:25

Updated 13 декабря, 17:25

Омского вице-губернатора Дениса Цуканова обвинили в растрате

Стало известно, что именно инкриминируют омскому вице-губернатору Цуканову

13 декабря 2024, 17:25
Фото: Телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Омского вице-губернатора Дениса Цуканова обвинили в растрате

По тому же делу проходит донецкий преемник Цуканова Денис Петкун.

Басманный районный суд города Москвы сегодня, 13 декабря, выбрал меру пресечения для задержанного накануне вице-губернатора Омской области Дениса Цуканова. Чиновника отправили под домашний арест. В итоге стало, наконец, известно, что именно ему инкриминируют.

В официальном телеграм-канале московских судов общей юрисдикции уточняется, что Цуканова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса. Это «присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере».

Цуканов оказался вторым фигурантом дела. Перед ним избирали меру пресечения для Дениса Петкуна, который в мае–июне 2023 года занимал должность руководителя аппарата правительства ДНР. Здесь стоит уточнить, что Цуканов занимал тот же пост непосредственно перед Петкуном.

«По версии следствия, Петкун и иные лица похитили из бюджета республики бюджетные ассигнования», — приводит цитату автор телеграм-канала.

Напомним: депутат Государственной думы Андрей Алехин вскоре после появления информации о задержании Цуканова предположил, что данное дело может быть связано с Донбассом.

Максимальное наказание по части 4 статьи 160 УК — 10 лет лишения свободы.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Денис Цуканов#Дело Цуканова#Денис Петкун
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