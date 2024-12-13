Стало известно, что именно инкриминируют омскому вице-губернатору Цуканову

Posted 13 декабря, 17:25
Published 13 декабря, 17:25
Modified 13 декабря, 17:25
Updated 13 декабря, 17:25
Басманный районный суд города Москвы сегодня, 13 декабря, выбрал меру пресечения для задержанного накануне вице-губернатора Омской области Дениса Цуканова. Чиновника отправили под домашний арест. В итоге стало, наконец, известно, что именно ему инкриминируют.
В официальном телеграм-канале московских судов общей юрисдикции уточняется, что Цуканова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса. Это «присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере».
Цуканов оказался вторым фигурантом дела. Перед ним избирали меру пресечения для Дениса Петкуна, который в мае–июне 2023 года занимал должность руководителя аппарата правительства ДНР. Здесь стоит уточнить, что Цуканов занимал тот же пост непосредственно перед Петкуном.
«По версии следствия, Петкун и иные лица похитили из бюджета республики бюджетные ассигнования», — приводит цитату автор телеграм-канала.
Напомним: депутат Государственной думы Андрей Алехин вскоре после появления информации о задержании Цуканова предположил, что данное дело может быть связано с Донбассом.
Максимальное наказание по части 4 статьи 160 УК — 10 лет лишения свободы.