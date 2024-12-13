Стало известно, что именно инкриминируют омскому вице-губернатору Цуканову

Цуканов оказался вторым фигурантом дела. Перед ним избирали меру пресечения для Дениса Петкуна, который в мае–июне 2023 года занимал должность руководителя аппарата правительства ДНР. Здесь стоит уточнить, что Цуканов занимал тот же пост непосредственно перед Петкуном.