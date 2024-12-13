Получили диплом и статуэтку. Как в Омской области соревновались юристы

Posted 13 декабря, 06:17
Published 13 декабря, 06:17
Modified 13 декабря, 06:19
Updated 13 декабря, 06:19
В этом году омскому отделению «Ассоциации юристов России» исполняется 15 лет, и к этой дате решили приурочить торжественную церемонию награждения лауреатов премии «Юрист года». Она учреждена Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Церемония награждения, символично, состоялась 5 декабря — в День юриста.
Лучших омских юристов выбирали в девяти номинациях, среди которых «Защитник граждан», «Защитник бизнеса», «Юридическая наука и образование», «Бесплатная юридическая помощь», «Молодой юрист года».
Деталями проведения мероприятия поделился юрист Дмитрий Голендяев. Он рассказал, что премия состоялась впервые, и пока их опыт никто не повторял. Тем не менее, мероприятие собрало много гостей.
«В сфере юриспруденции профессиональных событий мало. На церемонии награждаются и члены ассоциации юристов России, и все, кто способствовал развитию юридическому движению в Омске. Сам я работаю юристом 10 лет. Профессия интересная, насыщенная и предлагает много вариантов развития событий», — рассказал юрист Дмитрий Голендяев.
Участниками премии оказались специалисты из различных госструктур, нотариата, и даже были заявки от юристов-самовыдвиженцев.
Лауреатов премии выбирали по профессиональным качествам — участник должен подтвердить свой опыт, навыки и достижения, показать жюри успешные кейсы в профессии.
Кандидатов оценивали по некоторым критериям: за вклад в укрепление законности и правопорядка, оказание бесплатной юридической помощи, защиту законных интересов граждан, юридических лиц и развитие юридической науки в регионе.
Для обывателя кажется, что в юриспруденции нет ничего интересного, но в рамках премии участники развеяли этот миф. Самыми полезными и весомыми признали кейсы девяти юристов — по одному в каждой номинации:
Каждый лауреат получил диплом и памятную статуэтку.
Как выяснил Город55, на премии присутствовали не только участники премии, но и юристы, которые пришли в Ассоциацию набраться опыта. Так, юрист Алексей Баев рассказал, что в рамках события он завел новые знакомства и обменялся опытом с коллегами.
«Я являюсь новым членом Ассоциации юристов. Ассоциация дает неоценимую возможность обмена опытом и получения новых знакомств», — рассказал юрист Алексей Баев.
Перед торжественной частью специалисты провели ежегодное общее собрание. На нем стало известно имя переизбранного председателя исполнительного комитета Ассоциации юристов России Омской области. Уже в третий раз на эту должность избрали Елену Богданову.
Елена Богданова рассказала Городу55, что у нее уже есть идеи для новых «юридических» событий в Омске, в том числе — для детей.
Мне нравится генерировать идеи, озвучивать команде, видеть их вдохновленные глаза и вместе реализовывать их в жизнь! Среди таких новых мероприятий в этом году юридический форум для предпринимателей безопасный бизнес, выставка юридических профессий для старшеклассников, региональная юридическая премия «Юрист года». Среди ставших традиционными детский правовой спектакль (этом году — Правовая Дюймовочка), детский конкурс рисунков «Мои мама, папа — юристы», семинары и круглые столы по тематикам для бизнеса, пресс-конференции, — рассказала исполнительный директор Ассоциации юристов России Омской области Елена Богданова.