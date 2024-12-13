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Posted 13 декабря, 06:17

Published 13 декабря, 06:17

Modified 13 декабря, 06:19

Updated 13 декабря, 06:19

В Омске наградили лучших юристов

Получили диплом и статуэтку. Как в Омской области соревновались юристы

13 декабря 2024, 06:17
Фото: gorod55.ru.

В Омске наградили лучших юристов

В Омске прошла премия «Юрист года», в рамках которой наградили лучших правоведов. Город55 выяснил, в чем соревновались юристы и как жюри выбирало победителей.

В этом году омскому отделению «Ассоциации юристов России» исполняется 15 лет, и к этой дате решили приурочить торжественную церемонию награждения лауреатов премии «Юрист года». Она учреждена Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Церемония награждения, символично, состоялась 5 декабря — в День юриста.

Фото: gorod55.ru

Лучших омских юристов выбирали в девяти номинациях, среди которых «Защитник граждан», «Защитник бизнеса», «Юридическая наука и образование», «Бесплатная юридическая помощь», «Молодой юрист года».

Фото: gorod55.ru

Деталями проведения мероприятия поделился юрист Дмитрий Голендяев. Он рассказал, что премия состоялась впервые, и пока их опыт никто не повторял. Тем не менее, мероприятие собрало много гостей.

«В сфере юриспруденции профессиональных событий мало. На церемонии награждаются и члены ассоциации юристов России, и все, кто способствовал развитию юридическому движению в Омске. Сам я работаю юристом 10 лет. Профессия интересная, насыщенная и предлагает много вариантов развития событий», — рассказал юрист Дмитрий Голендяев.
Фото: gorod55.ru

Участниками премии оказались специалисты из различных госструктур, нотариата, и даже были заявки от юристов-самовыдвиженцев.

Лауреатов премии выбирали по профессиональным качествам — участник должен подтвердить свой опыт, навыки и достижения, показать жюри успешные кейсы в профессии.

Кандидатов оценивали по некоторым критериям: за вклад в укрепление законности и правопорядка, оказание бесплатной юридической помощи, защиту законных интересов граждан, юридических лиц и развитие юридической науки в регионе.

Для обывателя кажется, что в юриспруденции нет ничего интересного, но в рамках премии участники развеяли этот миф. Самыми полезными и весомыми признали кейсы девяти юристов — по одному в каждой номинации:

  • Защитник граждан- Дмитрий Макаров;
  • Защитник бизнеса- Дмитрий Голендяев;
  • Юридическая наука и образование — Юлия Максимова;
  • Бесплатная юридическая помощь — Татьяна Мельникова;
  • Молодой юрист года — Никита Богатырь;
  • За вклад в укрепление законности — Лязат Шумекова Лязат;
  • За вклад в защиту Отечества — Саркисян Ирина Юрьевна
  • За вклад в укрепление правопорядка — Лилия Алтынбаева;
  • Развитие законодательства — Марина Нос.

Каждый лауреат получил диплом и памятную статуэтку.

Фото: gorod55.ru

Как выяснил Город55, на премии присутствовали не только участники премии, но и юристы, которые пришли в Ассоциацию набраться опыта. Так, юрист Алексей Баев рассказал, что в рамках события он завел новые знакомства и обменялся опытом с коллегами.

«Я являюсь новым членом Ассоциации юристов. Ассоциация дает неоценимую возможность обмена опытом и получения новых знакомств», — рассказал юрист Алексей Баев.

Перед торжественной частью специалисты провели ежегодное общее собрание. На нем стало известно имя переизбранного председателя исполнительного комитета Ассоциации юристов России Омской области. Уже в третий раз на эту должность избрали Елену Богданову.

Фото: gorod55.ru

Елена Богданова рассказала Городу55, что у нее уже есть идеи для новых «юридических» событий в Омске, в том числе — для детей.

Мне нравится генерировать идеи, озвучивать команде, видеть их вдохновленные глаза и вместе реализовывать их в жизнь! Среди таких новых мероприятий в этом году юридический форум для предпринимателей безопасный бизнес, выставка юридических профессий для старшеклассников, региональная юридическая премия «Юрист года». Среди ставших традиционными детский правовой спектакль (этом году — Правовая Дюймовочка), детский конкурс рисунков «Мои мама, папа — юристы», семинары и круглые столы по тематикам для бизнеса, пресс-конференции, — рассказала исполнительный директор Ассоциации юристов России Омской области Елена Богданова.
Фото: gorod55.ru
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#Ольга Скворцова#Омск#Премия#Награждение#Победители#Законность
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