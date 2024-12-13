Перерасчеты Омской энергосбытовой компании признали нарушением закона

Posted 13 декабря, 02:26
Published 13 декабря, 02:26
Modified 13 декабря, 02:37
Updated 13 декабря, 02:37
Ранее мы сообщали, что омичи получили уведомления о необходимости доплатить разницу в платежах за прошлый год из-за изменений тарифов. Это вызвало волну жалоб и привело к расследованию УФАС.
Омское управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело жалобы местных жителей на действия ОЭК и признало их нарушением закона о защите конкуренции.
ОЭК добавила в квитанции на оплату электроэнергии дополнительные суммы, которые касались потребления за прошлый год. Такое доначисление вызвало недовольство среди жителей региона, которые уже оплатили свои счета по старым тарифам.
В компании объяснили свой «шаг» изменением тарифов, установленным новым приказом РЭК. Он вступил в силу 11 июня 2024 года, но распространялся на отношения, возникшие задолго до этой даты — с 23 августа 2023 года.
Напомним, в декабре этого года жители многоквартирных домов в Омске получили некорректные квитанции за капитальный ремонт. Как сообщили в региональном фонде капремонта, ошибки возникли из-за сбоя в программном обеспечении.