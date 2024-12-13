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Posted 13 декабря, 02:26

Published 13 декабря, 02:26

Modified 13 декабря, 02:37

Updated 13 декабря, 02:37

УФАС признало перерасчеты Омской энергосбытовой компании нарушением закона

Перерасчеты Омской энергосбытовой компании признали нарушением закона

13 декабря 2024, 02:26
Фото: 1MI.

УФАС признало перерасчеты Омской энергосбытовой компании нарушением закона

Антимонопольная служба считает, что ОЭК не имела права требовать перерасчет за уже оплаченные услуги. Такие действия ущемляют права неопределенного круга потребителей, которые добросовестно оплатили счета по старым тарифам и не имели задолженности.

Ранее мы сообщали, что омичи получили уведомления о необходимости доплатить разницу в платежах за прошлый год из-за изменений тарифов. Это вызвало волну жалоб и привело к расследованию УФАС.

Омское управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело жалобы местных жителей на действия ОЭК и признало их нарушением закона о защите конкуренции.

ОЭК добавила в квитанции на оплату электроэнергии дополнительные суммы, которые касались потребления за прошлый год. Такое доначисление вызвало недовольство среди жителей региона, которые уже оплатили свои счета по старым тарифам.

В компании объяснили свой «шаг» изменением тарифов, установленным новым приказом РЭК. Он вступил в силу 11 июня 2024 года, но распространялся на отношения, возникшие задолго до этой даты — с 23 августа 2023 года.

Напомним, в декабре этого года жители многоквартирных домов в Омске получили некорректные квитанции за капитальный ремонт. Как сообщили в региональном фонде капремонта, ошибки возникли из-за сбоя в программном обеспечении.

Можно не платить? Омичам в декабре пришли «неправильные» квитанции за капремонт
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#Диана Рязанцева#Омск#Жалобы#УФАС#Закон#Новости#Энергосбыт#Перерасчеты#Антимонопольная служба
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