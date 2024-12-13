Овощи дорожают, цитрусовые дешевеют: как изменились цены в Омской области в ноябре

Цены на продукты питания увеличились на 2%. Сильнее всего подорожали сезонные овощи (от 2,2% до 59,5%) и фрукты (от 0,7% до 14%). В то же время подешевели цитрусовые — апельсины (на 2,1%), лимоны (на 6,3%) и яблоки (на 2,4%). Среди других подорожавших товаров — масло, хлеб, молочные продукты (на 3,5–4,5%).