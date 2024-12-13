Овощи дорожают, цитрусовые дешевеют: как изменились цены в Омской области в ноябре

Posted 13 декабря, 03:39
Published 13 декабря, 03:39
Modified 13 декабря, 04:24
Updated 13 декабря, 04:24
По данным Омскстата, в регионе в ноябре 2024 года цены на товары и услуги выросли в среднем на 1,5% по сравнению с октябрем.
Цены на продукты питания увеличились на 2%. Сильнее всего подорожали сезонные овощи (от 2,2% до 59,5%) и фрукты (от 0,7% до 14%). В то же время подешевели цитрусовые — апельсины (на 2,1%), лимоны (на 6,3%) и яблоки (на 2,4%). Среди других подорожавших товаров — масло, хлеб, молочные продукты (на 3,5–4,5%).
Некоторые продукты, напротив, стали дешевле:
Средние цены на социально значимые продовольственные товары:
Цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 0,4%.
Подорожало топливо:
При этом снизились цены на некоторые виды одежды и обуви (на 0,5–5,4%) и автомобили, как новые, так и подержанные (на 0,7–1,1%).
Цены на услуги выросли на 2,1%. Дороже стало отдыхать на курортах и пользоваться железнодорожным транспортом. Однако снизились цены на аренду жилья:
Также снизились цены на страховку КАСКО — на 4,8%.