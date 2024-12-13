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Posted 13 декабря, 03:39

Published 13 декабря, 03:39

Modified 13 декабря, 04:24

Updated 13 декабря, 04:24

В Омске подорожали овощи и фрукты, но стали дешевле курица и колбаса

Овощи дорожают, цитрусовые дешевеют: как изменились цены в Омской области в ноябре

13 декабря 2024, 03:39
Фото: 1MI.

В Омске подорожали овощи и фрукты, но стали дешевле курица и колбаса

В Омской области в ноябре 2024 года цены на товары и услуги выросли в среднем на 1,5%. Особенно подорожали сезонные овощи и фрукты, а также некоторые молочные продукты и масла.

По данным Омскстата, в регионе в ноябре 2024 года цены на товары и услуги выросли в среднем на 1,5% по сравнению с октябрем.

Цены на продукты питания увеличились на 2%. Сильнее всего подорожали сезонные овощи (от 2,2% до 59,5%) и фрукты (от 0,7% до 14%). В то же время подешевели цитрусовые — апельсины (на 2,1%), лимоны (на 6,3%) и яблоки (на 2,4%). Среди других подорожавших товаров — масло, хлеб, молочные продукты (на 3,5–4,5%).

Фото: Омскстат

Некоторые продукты, напротив, стали дешевле:

  • Мясные и фруктовые детские консервы (на 0,5–3,7%);
  • Вареные колбасы (на 2,9%);
  • Курица (на 2,3%);
  • Овсяные и перловые крупы (на 2,2%).

Средние цены на социально значимые продовольственные товары:

  • Говядина — 501,47 руб./кг (подорожала);
  • Свинина — 326,96 руб./кг (подорожала);
  • Баранина — 645,87 руб./кг (подешевела);
  • Курица — 204,47 руб./кг (подешевела);
  • Молоко — 109,93 руб./л (подорожало);
  • Яйца — 99,19 руб./10 шт. (подорожали);
  • Сахар — 71,92 руб./кг (подорожал);
  • Черный чай — 875,03 руб./кг (подорожал).

Цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 0,4%.

Подорожало топливо:

  • Дизель (на 2%);
  • Бензин марки АИ-92 (на 1,2%);
  • Бензин марки АИ-95 (на 1,3%).

При этом снизились цены на некоторые виды одежды и обуви (на 0,5–5,4%) и автомобили, как новые, так и подержанные (на 0,7–1,1%).

Цены на услуги выросли на 2,1%. Дороже стало отдыхать на курортах и пользоваться железнодорожным транспортом. Однако снизились цены на аренду жилья:

  • Однокомнатные квартиры — на 1,3%;
  • Двухкомнатные — на 1,4%.

Также снизились цены на страховку КАСКО — на 4,8%.

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