Опять задержка ремонта: омская прокуратура потребовала усилить контроль за ТЮЗом

Posted 13 декабря, 07:02
Published 13 декабря, 07:02
Modified 13 декабря, 07:13
Updated 13 декабря, 07:13
По данным прокуратуры Омской области, по контракту с компанией «Стройцентр-Иркутск» в ТЮЗе проводился капитальный ремонт. Изначально работы должны были завершиться в сентябре прошлого года, но из-за ошибок в проектной документации срок переносился несколько раз. Сначала на конец августа 2024 года, а потом на декабрь 2024 года. Стоимость ремонта также выросла до 792 млн рублей. В ходе проверки выяснилось, что при реализации национального проекта «Культура» были нарушены законы.
Ремонт здания театра, единственного в регионе для детей, до сих пор не завершен. За год строительная готовность здания увеличилась незначительно. Минкульт Омской области, который отвечает за бюджетные средства, не принял необходимых мер для контроля, а также не следил за выполнением обязательств подрядчиком. Из-за этого не были предотвращены нарушения, связанные с ремонтом.
Также прокуратура обнаружила, что в ряде районов области, а именно в Марьяновском, Москаленском и Нововаршавском, также были проблемы с ремонтом домов культуры. Власти не предприняли нужных шагов для исправления ситуации.
Заместитель прокурора Омской области обратился с представлением к региональному министру культуры Юрию Трофимову. После этого работы по ремонту домов культуры завершены, а по ремонту ТЮЗа предприняты дополнительные меры контроля, включая дисциплинарные санкции для директора театра. Отметим, что прокуратура продолжит следить за выполнением национальных проектов.
Напомним, что недавно омский ТЮЗ закупил основную декорацию за 6,5 миллионов рублей. Контракт был заключен с единственным поставщиком.