Опять задержка ремонта: омская прокуратура потребовала усилить контроль за ТЮЗом

По данным прокуратуры Омской области, по контракту с компанией «Стройцентр-Иркутск» в ТЮЗе проводился капитальный ремонт. Изначально работы должны были завершиться в сентябре прошлого года, но из-за ошибок в проектной документации срок переносился несколько раз. Сначала на конец августа 2024 года, а потом на декабрь 2024 года. Стоимость ремонта также выросла до 792 млн рублей. В ходе проверки выяснилось, что при реализации национального проекта «Культура» были нарушены законы.