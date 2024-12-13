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Posted 13 декабря, 07:02

Published 13 декабря, 07:02

Modified 13 декабря, 07:13

Updated 13 декабря, 07:13

Прокуратура потребовала усилить контроль за проблемным ремонтом омского ТЮЗа

Опять задержка ремонта: омская прокуратура потребовала усилить контроль за ТЮЗом

13 декабря 2024, 07:02
Фото: gorod55.ru.

Прокуратура потребовала усилить контроль за проблемным ремонтом омского ТЮЗа

Ремонт здания театра до сих пор не завершен.

По данным прокуратуры Омской области, по контракту с компанией «Стройцентр-Иркутск» в ТЮЗе проводился капитальный ремонт. Изначально работы должны были завершиться в сентябре прошлого года, но из-за ошибок в проектной документации срок переносился несколько раз. Сначала на конец августа 2024 года, а потом на декабрь 2024 года. Стоимость ремонта также выросла до 792 млн рублей. В ходе проверки выяснилось, что при реализации национального проекта «Культура» были нарушены законы.

Ремонт здания театра, единственного в регионе для детей, до сих пор не завершен. За год строительная готовность здания увеличилась незначительно. Минкульт Омской области, который отвечает за бюджетные средства, не принял необходимых мер для контроля, а также не следил за выполнением обязательств подрядчиком. Из-за этого не были предотвращены нарушения, связанные с ремонтом.

Также прокуратура обнаружила, что в ряде районов области, а именно в Марьяновском, Москаленском и Нововаршавском, также были проблемы с ремонтом домов культуры. Власти не предприняли нужных шагов для исправления ситуации.

Заместитель прокурора Омской области обратился с представлением к региональному министру культуры Юрию Трофимову. После этого работы по ремонту домов культуры завершены, а по ремонту ТЮЗа предприняты дополнительные меры контроля, включая дисциплинарные санкции для директора театра. Отметим, что прокуратура продолжит следить за выполнением национальных проектов.

Фото: Прокуратура Омской области

Напомним, что недавно омский ТЮЗ закупил основную декорацию за 6,5 миллионов рублей. Контракт был заключен с единственным поставщиком.

Омский ТЮЗ закупил «одежду сцены» за 6 с половиной миллионов
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#Диана Рязанцева#ТЮЗ#Омск#Омская область#Прокуратура#Капитальный ремонт#Новости#Дом культуры#Москаленский район#Марьяновский район#Минкульт#Национальный проект#Нововаршавский район#Власти
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