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Posted 13 декабря, 17:07

Published 13 декабря, 17:07

Modified 13 декабря, 17:07

Updated 13 декабря, 17:07

Дениса Цуканова отстранили от должности на время следствия

Омского вице-губернатора Цуканова отстранили от обязанностей на время следствия

13 декабря 2024, 17:07
Фото: Телеграм-канал Дениса Цуканова.

Дениса Цуканова отстранили от должности на время следствия

Министерством цифрового развития теперь руководит Максим Макаленко.

Вчера, 12 декабря, в Омске был задержан вице-губернатор и министр цифрового развития Денис Цуканов. Сегодня в региональном правительстве впервые прокомментировали происходящее.

«Правительство региона оказывает всю необходимую помощь следствию, — рассказали в пресс-службе. — На период следственных мероприятий Денис Цуканов отстранен от исполнения должностных обязанностей, руководство минцифрой сейчас осуществляет первый заместитель министра Максим Макаленко».

Напомним: Дениса Цуканова после задержания увезли в Москву. Сегодня выяснилось, что его обвиняют в растрате и что второй фигурант того же дела — Денис Петкун. Последний в мае–июне 2023 года, сразу после ухода Цуканова, занимал должность руководителя аппарата правительства ДНР. Басманный районный суд сегодня отправил обоих под домашний арест.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Денис Цуканов#Басманный суд#Дело Цуканова
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