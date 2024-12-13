Омского вице-губернатора Цуканова отстранили от обязанностей на время следствия

Напомним: Дениса Цуканова после задержания увезли в Москву. Сегодня выяснилось, что его обвиняют в растрате и что второй фигурант того же дела — Денис Петкун. Последний в мае–июне 2023 года, сразу после ухода Цуканова, занимал должность руководителя аппарата правительства ДНР. Басманный районный суд сегодня отправил обоих под домашний арест.