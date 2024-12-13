Омского вице-губернатора Цуканова отстранили от обязанностей на время следствия

Posted 13 декабря, 17:07
Published 13 декабря, 17:07
Modified 13 декабря, 17:07
Updated 13 декабря, 17:07
Вчера, 12 декабря, в Омске был задержан вице-губернатор и министр цифрового развития Денис Цуканов. Сегодня в региональном правительстве впервые прокомментировали происходящее.
«Правительство региона оказывает всю необходимую помощь следствию, — рассказали в пресс-службе. — На период следственных мероприятий Денис Цуканов отстранен от исполнения должностных обязанностей, руководство минцифрой сейчас осуществляет первый заместитель министра Максим Макаленко».
Напомним: Дениса Цуканова после задержания увезли в Москву. Сегодня выяснилось, что его обвиняют в растрате и что второй фигурант того же дела — Денис Петкун. Последний в мае–июне 2023 года, сразу после ухода Цуканова, занимал должность руководителя аппарата правительства ДНР. Басманный районный суд сегодня отправил обоих под домашний арест.