Омского министра Дениса Цуканова отправили под домашний арест на два месяца

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и постановил назначить Цуканову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 30 суток. Министр обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Отметим, что санкция статьи предусматривает штраф и лишение свободы на срок до десяти лет.