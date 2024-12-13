Омского министра Дениса Цуканова отправили под домашний арест на два месяца

Posted 13 декабря, 16:59
Published 13 декабря, 16:59
Modified 13 декабря, 17:16
Updated 13 декабря, 17:16
Заместителю председателя правительства и министру цифрового развития и связи Омской области избрали меру пресечения в Москве.
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и постановил назначить Цуканову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 30 суток. Министр обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Отметим, что санкция статьи предусматривает штраф и лишение свободы на срок до десяти лет.
Правительство Омской области дало официальный комментарий по теме задержания министра.
«Правительство региона оказывает всю необходимую помощь следствию. На период следственных мероприятий Денис Цуканов отстранен от исполнения должностных обязанностей, руководство минцифрой сейчас осуществляет первый заместитель министра Максим Макаленко», — сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Напомним, вчера министр цифрового развития региона был задержан в Омске и доставлен в Москву.