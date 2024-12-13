Не простаивал ни дня. Самым посещаемым месяцем в омском вытрезвителе стал январь

Posted 13 декабря, 08:34
Published 13 декабря, 08:34
Modified 13 декабря, 08:51
Updated 13 декабря, 08:51
Город55 выяснил, когда в 2024 году вытрезвитель в Старом Кировске, открытый в июле 2022-го, работал с наибольшей загрузкой. Максимум людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, доставили на Семиреченскую в январе: тогда «клиентами» вытрезвителя стали 260 человек. А минимум пьяных людей было в учреждении в октябре — всего 88 получателей услуг.
Замминистра труда Омской области Олеся Кайль также рассказала Городу55, что с момента открытия не было ни одного дня, когда в отделение не поступало хотя бы одного человека.
«Самое маленькое количество лиц, находящимся в состоянии опьянения, по 3 человека, поступали 19 и 23 октября 2024 года», — отметила Кайль.
Напомним, что основное число «клиентов» вытрезвителя — это мужчины. Женщины в этом году составили меньше 6% от общего числа поступивших на отрезвление.