Не простаивал ни дня. Самым посещаемым месяцем в омском вытрезвителе стал январь

Город55 выяснил, когда в 2024 году вытрезвитель в Старом Кировске, открытый в июле 2022-го, работал с наибольшей загрузкой. Максимум людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, доставили на Семиреченскую в январе: тогда «клиентами» вытрезвителя стали 260 человек. А минимум пьяных людей было в учреждении в октябре — всего 88 получателей услуг.