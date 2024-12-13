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Posted 13 декабря, 08:34

Published 13 декабря, 08:34

Modified 13 декабря, 08:51

Updated 13 декабря, 08:51

Здание на Семиреченской, в котором находится отделение вытрезвителя

Не простаивал ни дня. Самым посещаемым месяцем в омском вытрезвителе стал январь

13 декабря 2024, 08:34
Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru. Здание на Семиреченской, в котором находится отделение вытрезвителя

В 2024 году не было ни дня, когда пустовал вытрезвитель в Омске

В региональном минтруда Городу55 рассказали, в какие месяцы 2024 года в вытрезвитель на Семиреченской поступило больше всего и меньше всего пьяных людей.

Город55 выяснил, когда в 2024 году вытрезвитель в Старом Кировске, открытый в июле 2022-го, работал с наибольшей загрузкой. Максимум людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, доставили на Семиреченскую в январе: тогда «клиентами» вытрезвителя стали 260 человек. А минимум пьяных людей было в учреждении в октябре — всего 88 получателей услуг.

Замминистра труда Омской области Олеся Кайль также рассказала Городу55, что с момента открытия не было ни одного дня, когда в отделение не поступало хотя бы одного человека.

«Самое маленькое количество лиц, находящимся в состоянии опьянения, по 3 человека, поступали 19 и 23 октября 2024 года», — отметила Кайль.

Напомним, что основное число «клиентов» вытрезвителя — это мужчины. Женщины в этом году составили меньше 6% от общего числа поступивших на отрезвление.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Алкогольное опьянение#Новости#Пьяный#Вытрезвитель#Старый Кировск#Министерство труда
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