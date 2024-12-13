На окраине Омска сдали 11-этажный дом. Рассказываем, сколько стоят квартиры

На сайтах по продаже недвижимости пока нет объявлений с квартирами в новостройке. Но можно посмотреть цены в домах-близнецах. Так, однокомнатная квартира с отделкой от застройщика обойдется в 5,2 млн рублей, а двухкомнатная — в 7,5 млн рублей.