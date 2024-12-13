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Posted 13 декабря, 06:17

Published 13 декабря, 06:17

Modified 13 декабря, 07:33

Updated 13 декабря, 07:33

В омском «Амуре» сдали в эксплуатацию новостройку на 156 квартир

На окраине Омска сдали 11-этажный дом. Рассказываем, сколько стоят квартиры

13 декабря 2024, 06:17
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста.

В омском «Амуре» сдали в эксплуатацию новостройку на 156 квартир

Дом построила компания «Стройбетон Северное». Часть квартир отдадут нуждающимся.

В омском микрорайоне «Амурский» ввели в эксплуатацию 11-этажный дом, сообщил сегодня, 13 декабря, мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Речь идет о здании по адресу: 4-й Амурский проезд, 15.

«Площадь жилых помещений 11-этажного дома — 7 688,6 квадратных метра. В нем — четыре лифта и 156 квартир: 96 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 22 трехкомнатные», — сообщил градоначальник.

Дом возвел застройщик СМУ-10 «Стройбетон Северное». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2021 году. Руководителем является Кирилл Светенюк. Учредители: Олег Золотов (99%) и ООО «ДСК КПД» (1%).

На сайтах по продаже недвижимости пока нет объявлений с квартирами в новостройке. Но можно посмотреть цены в домах-близнецах. Так, однокомнатная квартира с отделкой от застройщика обойдется в 5,2 млн рублей, а двухкомнатная — в 7,5 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что часть квартир в новом доме отдадут нуждающимся.

В омском «Амуре» планируют построить еще один дом
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#Евгений Игишев#Омск#Строительство#Квартиры#Новостройки#Амурский#Лифты
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