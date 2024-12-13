Индейцы, борьба за жизнь и образование психолога: 10 интересных фактов о Ги Буше

Подход Ги Буше к подготовке игроков — очень строгий и жесткий, такой стиль работы он показал в Национальной хоккейной лиге. Крайне строго Ги относился к опозданиям и не дает хоккеистам расслабляться. Так, осенью 2016 года Буше весь первый период выставочного матча с «Монреалем» не выпускал на лед Бобби Райана и Коди Сиси из-за того, что они на четыре минуты опоздали на собрание команды.