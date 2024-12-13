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Posted 13 декабря, 10:18

Published 13 декабря, 10:18

Modified 13 декабря, 10:21

Updated 13 декабря, 10:21

Индейцы, борьба за жизнь и образование психолога: 10 интересных фактов о Ги Буше

Индейцы, борьба за жизнь и образование психолога: 10 интересных фактов о Ги Буше

13 декабря 2024, 10:18
Фото: ХК «Авангард».
Новый главный тренер «Авангарда» — интересная личность, некоторые факты из его биографии могут по-настоящему удивить. Расскажем о некоторых из них.

Вчера хоккеисты «Авангарда» познакомились с новым главным тренером — канадцем Ги Буше. Специалист уже успел провести две тренировки с командой, а также рассказать о плане работы на пресс-конференции.

Жизнь Ги Буше была наполнена самыми разными событиями, которые сильно повлияли на его личность. Расскажем о десяти фактах из биографии тренера, которые кажутся наиболее интересными и заслуживающими внимания.

Индейское происхождение

У Буше необычное происхождение. По линии матери он является потомком племени гуронов, которое жило на территории современных Онтарио и Квебека, где и родился Ги. Интересно, что в середине нулевых в «Авангарде» играл единственный в истории клуба вратарь-индеец — Норм Маракл. Он восходит к племени могауков, проживавшего на границе США и Канады.

Болезнь

В 17 лет Буше потерял отца, мужчина скончался от раковой опухоли. После этого на грани жизни и смерти оказался и сам Ги. Он серьезно заболел и 18 месяцев Буше пролежал на больничной койке. Вирус поразил часть нервной системы, Буше испытывал проблемы со зрением и чувствительностью конечностей. Именно из-за этого он вынужден был закончить с карьерой игрока.

Несколько образований

У Ги Буше три образования в совершенно разных сферах — в 1995 году будущий тренер получил диплом бакалавра в области истории и биологии окружающей среды, годом позже — степень инженера сельскохозяйственной инженерии, а потом — диплом магистра в области спортивной психологии.

Шрам на щеке

У Ги Буше очень примечательная внешность, первое, что бросается в глаза — шрам на щеке. Его происхождение тренер держит в тайне и упоминает лишь, что он не связан с хоккеем. По словам специалиста, даже его дети не знают, как именно у отца появился этот шрам.

Работа с Сидни Кросби

Во время работы с юниорской командой «Римуски» Ги Буше познакомился с Сидни Кросби, который только начинал свою карьеру. Через несколько лет Сидни ворвался в основу «Питтсбурга», его поддерживали все члены семьи Буше. Тренер отмечает, что Кросби был частым гостем в их доме и проводил много времени с детьми.

Строгий тренер

Подход Ги Буше к подготовке игроков — очень строгий и жесткий, такой стиль работы он показал в Национальной хоккейной лиге. Крайне строго Ги относился к опозданиям и не дает хоккеистам расслабляться. Так, осенью 2016 года Буше весь первый период выставочного матча с «Монреалем» не выпускал на лед Бобби Райана и Коди Сиси из-за того, что они на четыре минуты опоздали на собрание команды.

Два финала Востока в НХЛ

Ги Буше был главным тренером в НХЛ шесть сезонов, три он провел в «Тампе», еще три — в «Оттаве». В свой дебют в этих клубах, в 2011 и 2017 годах, Буше доводил команды до полуфинала плей-офф, а с «Оттавой» и вовсе чуть не вышел в финал Кубка Стэнли: команда уступила «Бостон Брюинз» в семи матчах.

Третий канадец в «Авангарде»

Буше — третий главный тренер-канадец в истории «Авангарда». Первым в 2008 году был Уэйн Флеминг, вторым — Боб Хартли.

Знакомство с Бобом Хартли

Ги Буше общается с Бобом Хартли после совместной работы экспертами на телевидении. Они и сейчас общаются, обсуждают хоккейные дела и советуются по актуальным вопросам.

Лицо с экрана

Многим Ги Буше напоминает вымышленного персонажа произведений о Джеймсе Бонде Ле Шиффра, которого сыграл Мадс Миккельсен. Западные хоккейные журналисты не раз отмечали, что зловещий взгляд тренера схож со взглядом героя романа Яна Флеминга.

Источник: hawk.ru

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