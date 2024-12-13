ЕР поддержит кандидатуры бойцов СВО на постах государственных руководителей

Posted 13 декабря, 18:43
Published 13 декабря, 18:43
Modified 13 декабря, 18:48
Updated 13 декабря, 18:48
Спикер обратился к участникам с приветственной речью, в которой подчеркнул важность роли «Единой России» в поддержке бойцов спецоперации, пишет mkset.ru.
Кириенко выразил благодарность активистам ЕР и отделениям партии в регионах за активную помощь бойцам на передовой и отметил, что темпы работы в этом направлении не должны снижаться.
Он также рассказал о сотрудничестве «Единой России» с различными организациями, занимающимися поддержкой участников СВО и семей героев. Среди них фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов специальной военной операции и Комитет семей воинов Отечества.
Сейчас необходимо формировать новую элиту государства. Об этой задаче президента РФ напомнил Владимир Якушев, врио секретаря генерального совета «Единой России». Сейчас партия готовится к Единому дню голосования — 2025. ЕР планирует подойти к этой работе более системно и увеличить количество депутатов из числа участников СВО.
Якушев подчеркнул, что важно не только получить статус депутата, но и уметь пользоваться соответствующими инструментами, работать на избирательных округах, собирать наказы избирателей и представлять их в законодательных структурах.
При ротации руководящих органов «Единой России» в высший и генеральный советы будут включены участники СВО. Это позволит укрепить ряды партии, считает Якушев.
Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома ЕР, напомнил о гуманитарной миссии партии и рассказал, что при поддержке «Единой России» в зону спецоперации было доставлено более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Артём Жога, полпред президента РФ в Уральском федеральном округе, обратил внимание на необходимость организации мероприятий для возвращающихся домой бойцов СВО. В частности, речь идет об их обучении, реабилитации, досуге, а также спортивном развитии.
Сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин отметил важность использования инструментов, предоставляемых участникам и ветеранам СВО партией. Об этом сообщается на сайте ER.RU.
XXII Съезд партии «Единая Россия» с участием более 1000 человек со всей страны пройдет 14 декабря в Национальном центре «Россия».