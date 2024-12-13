ЕР поддержит кандидатуры бойцов СВО на постах государственных руководителей

Сейчас необходимо формировать новую элиту государства. Об этой задаче президента РФ напомнил Владимир Якушев, врио секретаря генерального совета «Единой России». Сейчас партия готовится к Единому дню голосования — 2025. ЕР планирует подойти к этой работе более системно и увеличить количество депутатов из числа участников СВО.