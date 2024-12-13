gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 07:35

Published 13 декабря, 07:35

Modified 13 декабря, 07:35

Updated 13 декабря, 07:35

«Домклик» назвал 3 города — лидера по спросу на посуточную аренду на новогодние дни

«Домклик» назвал 3 города — лидера по спросу на посуточную аренду на новогодние дни

13 декабря 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney.
Москва, Казань и Санкт-Петербург заняли лидирующие позиции среди российских городов по количеству жилых объектов, забронированных на праздники в конце декабря и начале января через платформу «Домклик24».

Эти данные были предоставлены аналитиками «Домклик» Сбербанка, которые провели исследование спроса на посуточную аренду в предстоящие праздники, пишет inkazan.ru.

Исходя из информации сервиса «Домклик24» был составлен рейтинг десяти самых популярных городов России для краткосрочной аренды жилья в период с 29 декабря по 8 января (при этом учитывались данные по состоянию на 9 декабря). Наряду с Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом в список попали Нижний Новгород (5,6% от всех краткосрочных бронирований по стране), курортный Кисловодск и Тюмень (по 3,6%), а также Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).

На указанные города из топ-10 рейтинга по версии «Домклик» пришлось более 70% всех бронирований квартир на короткий срок по России в праздничный новогодний период. Доля столицы, туристическая привлекательность которой неуклонно возрастает, составила около 20% (с медианной арендной ставкой 6,8 тысячи рублей). У Казани этот показатель равен 16%, а у Санкт-Петербурга — 14% (при одинаковой медианной цене аренды в размере 5,8 тысячи рублей).

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отмечает рост рынка краткосрочной аренды на фоне общего увеличения внутреннего туризма. Он выделяет такие преимущества этого сегмента, как доступные цены в сравнении с гостиницами, широкий выбор квартир и удобство онлайн-бронирования. Согласно данным сервиса «Домклик24», медианная арендная ставка во время новогодних праздников составила приблизительно 4,9 тысячи рублей, а средний срок бронирования — четыре дня.

Таким образом, результаты опроса от «Домклик» показывают, что большинство пользователей сервиса (70%) положительно относятся к идее аренды квартиры на короткий срок.

Фото: «Домклик24».
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика