«Домклик» назвал 3 города — лидера по спросу на посуточную аренду на новогодние дни

Posted 13 декабря, 07:35
Published 13 декабря, 07:35
Modified 13 декабря, 07:35
Updated 13 декабря, 07:35
Эти данные были предоставлены аналитиками «Домклик» Сбербанка, которые провели исследование спроса на посуточную аренду в предстоящие праздники, пишет inkazan.ru.
Исходя из информации сервиса «Домклик24» был составлен рейтинг десяти самых популярных городов России для краткосрочной аренды жилья в период с 29 декабря по 8 января (при этом учитывались данные по состоянию на 9 декабря). Наряду с Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом в список попали Нижний Новгород (5,6% от всех краткосрочных бронирований по стране), курортный Кисловодск и Тюмень (по 3,6%), а также Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).
На указанные города из топ-10 рейтинга по версии «Домклик» пришлось более 70% всех бронирований квартир на короткий срок по России в праздничный новогодний период. Доля столицы, туристическая привлекательность которой неуклонно возрастает, составила около 20% (с медианной арендной ставкой 6,8 тысячи рублей). У Казани этот показатель равен 16%, а у Санкт-Петербурга — 14% (при одинаковой медианной цене аренды в размере 5,8 тысячи рублей).
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отмечает рост рынка краткосрочной аренды на фоне общего увеличения внутреннего туризма. Он выделяет такие преимущества этого сегмента, как доступные цены в сравнении с гостиницами, широкий выбор квартир и удобство онлайн-бронирования. Согласно данным сервиса «Домклик24», медианная арендная ставка во время новогодних праздников составила приблизительно 4,9 тысячи рублей, а средний срок бронирования — четыре дня.
Таким образом, результаты опроса от «Домклик» показывают, что большинство пользователей сервиса (70%) положительно относятся к идее аренды квартиры на короткий срок.