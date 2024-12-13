«Домклик» назвал 3 города — лидера по спросу на посуточную аренду на новогодние дни

Исходя из информации сервиса «Домклик24» был составлен рейтинг десяти самых популярных городов России для краткосрочной аренды жилья в период с 29 декабря по 8 января (при этом учитывались данные по состоянию на 9 декабря). Наряду с Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом в список попали Нижний Новгород (5,6% от всех краткосрочных бронирований по стране), курортный Кисловодск и Тюмень (по 3,6%), а также Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).