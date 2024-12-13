Частый гость: омич с начала 2024 года побывал в вытрезвителе 15 раз

Городу55 стало известно, что с января по ноябрь 2024 года в местном вытрезвителе, располагающемся в здании на Семиреченской, 27% «клиентов» побывали неоднократно. По два и более раз в отделении отрезвлялись 453 человека, из них 435 — это мужчины, а 18 — женщины. То есть примерно каждый четвертый омич, однажды побывав в вытрезвителе, возвращается туда.