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Posted 13 декабря, 09:13

Published 13 декабря, 09:13

Modified 13 декабря, 09:15

Updated 13 декабря, 09:15

Больше 450 человек отрезвлялись в отделении два и более раз за год

Частый гость: омич с начала 2024 года побывал в вытрезвителе 15 раз

13 декабря 2024, 09:13
Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru. Больше 450 человек отрезвлялись в отделении два и более раз за год

Омич 15 раз за год побывал в вытрезвителе

В минтруда Омской области также сообщили Городу55, сколько человек поступили на отрезвление два и более раз в 2024 году.

Городу55 стало известно, что с января по ноябрь 2024 года в местном вытрезвителе, располагающемся в здании на Семиреченской, 27% «клиентов» побывали неоднократно. По два и более раз в отделении отрезвлялись 453 человека, из них 435 — это мужчины, а 18 — женщины. То есть примерно каждый четвертый омич, однажды побывав в вытрезвителе, возвращается туда.

Самым частым «гостем» вытрезвителя в этом году стал мужчина, попавший в учреждение 15 раз.

«Ограничений в количестве предоставляемых услуг по созданию условий для естественного вытрезвления в специальном отделении для нуждающихся граждан нет. Поступление два и более раз за календарный год в специальное отделение характерно для 27% клиентов этого структурного подразделения», — прокомментировала в ответе на официальный запрос Города55 замминистра труда Омской области Олеся Кайль.

Также в региональном минтруда уточнили, что за 11 месяцев 2024-го 19 человек обратились в вытрезвитель сами. Основную часть пьяных людей в отделение все же доставляют именно полицейские.

Ранее Город55, напомним, делился статистикой по общему числу «клиентов» вытрезвителя в 2024 году, а также рассказывал, что с момента открытия учреждение не пустовало ни одного дня.

Не простаивал ни дня. Самым посещаемым месяцем в омском вытрезвителе стал январь
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Минтруд#Алкогольное опьянение#Новости#Профилактика#Вытрезвитель#Медицинская помощь
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