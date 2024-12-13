Частый гость: омич с начала 2024 года побывал в вытрезвителе 15 раз

Posted 13 декабря, 09:13
Published 13 декабря, 09:13
Modified 13 декабря, 09:15
Updated 13 декабря, 09:15
Городу55 стало известно, что с января по ноябрь 2024 года в местном вытрезвителе, располагающемся в здании на Семиреченской, 27% «клиентов» побывали неоднократно. По два и более раз в отделении отрезвлялись 453 человека, из них 435 — это мужчины, а 18 — женщины. То есть примерно каждый четвертый омич, однажды побывав в вытрезвителе, возвращается туда.
Самым частым «гостем» вытрезвителя в этом году стал мужчина, попавший в учреждение 15 раз.
«Ограничений в количестве предоставляемых услуг по созданию условий для естественного вытрезвления в специальном отделении для нуждающихся граждан нет. Поступление два и более раз за календарный год в специальное отделение характерно для 27% клиентов этого структурного подразделения», — прокомментировала в ответе на официальный запрос Города55 замминистра труда Омской области Олеся Кайль.
Также в региональном минтруда уточнили, что за 11 месяцев 2024-го 19 человек обратились в вытрезвитель сами. Основную часть пьяных людей в отделение все же доставляют именно полицейские.
Ранее Город55, напомним, делился статистикой по общему числу «клиентов» вытрезвителя в 2024 году, а также рассказывал, что с момента открытия учреждение не пустовало ни одного дня.