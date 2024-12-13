Была пьяна: омичка попала под грузовой поезд

Posted 13 декабря, 08:48
Published 13 декабря, 08:48
Modified 13 декабря, 08:50
Updated 13 декабря, 08:50
В ночь на пятницу, 13 декабря, на железнодорожной станции Мариановка грузовой поезд сбил человека. Специалисты Омского ЛУ МВД России установили, что пострадала 32-летняя местная жительница. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения и решила пройти через железнодорожные пути прямо перед приближающимся грузовым поездом.
Машинист тут же среагировал — подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако поезд все равно зацепил омичку. Как сообщили в транспортной полиции, ее доставили в больницу с травмой левой руки.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.