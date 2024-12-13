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Posted 13 декабря, 08:48

Published 13 декабря, 08:48

Modified 13 декабря, 08:50

Updated 13 декабря, 08:50

В Омской области 32-летнюю женщину сбил грузовой поезд

Была пьяна: омичка попала под грузовой поезд

13 декабря 2024, 08:48
Фото: 1MI.

В Омской области 32-летнюю женщину сбил грузовой поезд

Это произошло минувшей ночью.

В ночь на пятницу, 13 декабря, на железнодорожной станции Мариановка грузовой поезд сбил человека. Специалисты Омского ЛУ МВД России установили, что пострадала 32-летняя местная жительница. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения и решила пройти через железнодорожные пути прямо перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист тут же среагировал — подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако поезд все равно зацепил омичку. Как сообщили в транспортной полиции, ее доставили в больницу с травмой левой руки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Переходил пути прямо перед локомотивом: в Омской области грузовой поезд сбил человека
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#Ольга Скворцова#Омск#Алкогольное опьянение#Транспортная полиция#Грузовой поезд#МВД России#Железнодорожная станция
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