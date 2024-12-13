10 лет без собственников: в Омске поставили на учет шесть сотен бесхозных объектов

Прокуратура Центрального округа выявила нарушения в деятельности местных властей. Оказалось, что многие объекты, включая водопроводные сети, не были поставлены на учет как бесхозяйные в течение 10 лет. Это, как сообщили в пресс-службе ведомства, затрудняло их эффективное использование и негативно влияло на качество коммунальных услуг.