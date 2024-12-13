10 лет без собственников: в Омске поставили на учет шесть сотен бесхозных объектов

Posted 13 декабря, 05:01
Published 13 декабря, 05:01
Modified 13 декабря, 05:12
Updated 13 декабря, 05:12
После вмешательства омской прокуратуры были поставлены на учет 604 бесхозяйных объекта инженерных коммуникаций.
Прокуратура Центрального округа выявила нарушения в деятельности местных властей. Оказалось, что многие объекты, включая водопроводные сети, не были поставлены на учет как бесхозяйные в течение 10 лет. Это, как сообщили в пресс-службе ведомства, затрудняло их эффективное использование и негативно влияло на качество коммунальных услуг.
Прокуратура направила в суд иск о понуждении органов местного самоуправления поставить водопроводные сети на учет. Суд удовлетворил эти требования. Сейчас решение исполнено, и водопроводные сети официально зарегистрированы как бесхозяйные объекты.