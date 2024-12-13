gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 05:01

Published 13 декабря, 05:01

Modified 13 декабря, 05:12

Updated 13 декабря, 05:12

В Омске поставили на учет 604 бесхозных объекта после вмешательства прократуры

10 лет без собственников: в Омске поставили на учет шесть сотен бесхозных объектов

13 декабря 2024, 05:01
Фото: gorod55.ru.

В Омске поставили на учет 604 бесхозных объекта после вмешательства прократуры

Многие объекты, включая водопроводные сети, не были поставлены на учет.

После вмешательства омской прокуратуры были поставлены на учет 604 бесхозяйных объекта инженерных коммуникаций.

Прокуратура Центрального округа выявила нарушения в деятельности местных властей. Оказалось, что многие объекты, включая водопроводные сети, не были поставлены на учет как бесхозяйные в течение 10 лет. Это, как сообщили в пресс-службе ведомства, затрудняло их эффективное использование и негативно влияло на качество коммунальных услуг.

Прокуратура направила в суд иск о понуждении органов местного самоуправления поставить водопроводные сети на учет. Суд удовлетворил эти требования. Сейчас решение исполнено, и водопроводные сети официально зарегистрированы как бесхозяйные объекты.

Смерть ребенка из-за халатности: в Омской области обвинили экс-главу Исилькуля
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Прокуратура#Нарушения#Судебное решение#Местные власти#Водопроводные сети#Инженерные коммуникации#Бесхозяйные объекты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика