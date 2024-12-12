Заселение спустя 15 лет. В Омске достроили многострадальный дом на Малиновского

Posted 12 декабря, 05:18
Published 12 декабря, 05:18
Modified 12 декабря, 05:20
Updated 12 декабря, 05:20
Стало известно о завершении строительства девятиэтажного дома по адресу Малиновского, 16/2 в микрорайоне СибНИИСХоз. Как сообщили в городском депархе, возводить этот дом начали еще в феврале 2009 год. Спустя 15 лет проблемная стройка наконец-то завершилась.
Дом входит в ЖСК «Малиновского-2015», председателем которого с июля 2020 года является Андрей Шефер. Достраивал девятиэтажку «ЗЖБИ №7» Игоря Хартмана.
В девятиэтажном здании на Малиновского один этаж будет подземным. Сам дом с жилой площадью почти 5200 «квадратов» рассчитан на 108 квартир, 72 из них — однокомнатные, а 36 — двухкомнатные.
Стоимость квартир в новом доме в пределах средних по Омску. Так, «однушку» площадью 42 кв. м можно приобрести за 4,06 млн рублей, а «двушку» площадью 60 кв. м — за 6,6 млн рублей.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал о сдаче элитной многоэтажки на Герцена. Она входит в комплекс «Северное сияние», который на Северных возводит компания Элины Шихмирзаевой.