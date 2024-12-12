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Posted 12 декабря, 05:18

Published 12 декабря, 05:18

Modified 12 декабря, 05:20

Updated 12 декабря, 05:20

В Омске спустя 15 лет все-таки достроили девятиэтажку на Малиновского

Заселение спустя 15 лет. В Омске достроили многострадальный дом на Малиновского

12 декабря 2024, 05:18
Фото: Департамент архитектуры и градостроительства г. Омска.

В Омске спустя 15 лет все-таки достроили девятиэтажку на Малиновского

Дом, возводить который начали еще в феврале 2009 года, рассчитан на 108 квартир. Большинство из них — однокомнатные.

Стало известно о завершении строительства девятиэтажного дома по адресу Малиновского, 16/2 в микрорайоне СибНИИСХоз. Как сообщили в городском депархе, возводить этот дом начали еще в феврале 2009 год. Спустя 15 лет проблемная стройка наконец-то завершилась.

Дом входит в ЖСК «Малиновского-2015», председателем которого с июля 2020 года является Андрей Шефер. Достраивал девятиэтажку «ЗЖБИ №7» Игоря Хартмана.

В девятиэтажном здании на Малиновского один этаж будет подземным. Сам дом с жилой площадью почти 5200 «квадратов» рассчитан на 108 квартир, 72 из них — однокомнатные, а 36 — двухкомнатные.

Стоимость квартир в новом доме в пределах средних по Омску. Так, «однушку» площадью 42 кв. м можно приобрести за 4,06 млн рублей, а «двушку» площадью 60 кв. м — за 6,6 млн рублей.

Стоимость "однушки" в доме на МалиновскогоСтоимость "однушки" в доме на Малиновского
Стоимость «двушки» в доме на МалиновскогоСтоимость «двушки» в доме на Малиновского
Стоимость "однушки" в доме на Малиновского. Фото: Скриншот сайта МЛСН

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