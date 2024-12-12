«Я хочу побеждать в каждом матче»: Буше назвал главные ошибки игроков «Авангарда»

Posted 12 декабря, 11:12
Published 12 декабря, 11:12
Modified 12 декабря, 11:14
Updated 12 декабря, 11:14
На первой пресс-конференции в Омске Ги Буше рассказал о настрое на работу и психологии, которой он придерживается во время подготовки команд.
«Я хочу побеждать в каждом матче, но я не привык заглядывать далеко вперед. Сейчас мне важно сфокусироваться на сегодняшнем дне, а остальное приложится. По образованию я спортивный психолог, так что прекрасно понимаю, как нужно настраивать себя, игроков, персонал. Первостепенная задача — задумываться о сегодняшнем дне. Но я три года проработал в СМИ, так что осознаю, что журналисты и болельщики любят смотреть вперед, наслаждаться игрой, прогнозировать. Но спортсмены далеко не заглядывают, идут шаг за шагом и двигаются к своей цели», — сказал Ги Буше журналистам.
Буше также назвал главные ошибки хоккеистов «Авангарда», которые часто мешают результату. Среди них — медленная атака и «откат» в обороне.
«Что еще заметил: при игре в нападении мы недостаточно быстро действуем, это нужно исправить, а в обороне мы слишком часто откатываемся и даем противнику возможность наступать. Все это подчистить — наша главная задача», — добавил тренер.
Помимо пресс-конференции, сегодня на G-Drive Арене прошла открытая тренировка «Авангарда», ее в прямом эфире транслировал корреспондент Города55 Евгений Игишев.