Выплата ветеранам Великой Отечественной войны в 2025 году

Posted 12 декабря, 15:12
Published 12 декабря, 15:12
Modified 12 декабря, 15:14
Updated 12 декабря, 15:14
Губернатор — о подготовке к 80-летию Победы в Великой отечественной войне
Все ветераны Великой Отечественной войны получат в 2025-м, в год 80-летия Победы, единовременную выплату в 255 тысяч рублей.
В целом к юбилею ведется масштабная подготовка. В мае следующего года, например, откроют парк «Патриот» в парке Победы. Бессмертный полк возможно пройдет офлайн.
«Обязательно приложим максимальные усилия, чтобы в Омске состоялось патриотическое шествие „Бессмертного полка“, — пообещал Виталий Хоценко.