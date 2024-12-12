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Posted 12 декабря, 15:12

Published 12 декабря, 15:12

Modified 12 декабря, 15:14

Updated 12 декабря, 15:14

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны в 2025 году

12 декабря 2024, 15:12
Сюжет
Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция

Губернатор — о подготовке к 80-летию Победы в Великой отечественной войне

Все ветераны Великой Отечественной войны получат в 2025-м, в год 80-летия Победы, единовременную выплату в 255 тысяч рублей.

В целом к юбилею ведется масштабная подготовка. В мае следующего года, например, откроют парк «Патриот» в парке Победы. Бессмертный полк возможно пройдет офлайн.

«Обязательно приложим максимальные усилия, чтобы в Омске состоялось патриотическое шествие „Бессмертного полка“, — пообещал Виталий Хоценко.
#Юлия Истомина#Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция
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