В вечерний час-пик на омских дорогах снова образовались километровые пробки

Posted 12 декабря, 12:57
Published 12 декабря, 12:57
Modified 12 декабря, 13:00
Updated 12 декабря, 13:00
В вечерний час-пик на городских магистралях снова образовались длинные пробки, сегодня, по данным приложения «Яндекс Карты», они достигают 7 баллов. Самая сложная ситуация, традиционно, в центральной части города и Нефтяниках.
В заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Герцена, Гагарина и Масленникова, из-за аварии пробка возникла на улице Орджоникидзе.
Не изменилась ситуация на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников. Проспект Мира на картах окрашен в бордовый цвет, также «стоит» и улице Заозерная. Если открытие двух полос смогло разгрузить улицу Лукашевича, то с обратной стороны ситуация, по ощущениям, стала только хуже.