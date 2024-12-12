В вечерний час-пик на омских дорогах снова образовались километровые пробки

Не изменилась ситуация на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников. Проспект Мира на картах окрашен в бордовый цвет, также «стоит» и улице Заозерная. Если открытие двух полос смогло разгрузить улицу Лукашевича, то с обратной стороны ситуация, по ощущениям, стала только хуже.