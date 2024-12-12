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Posted 12 декабря, 12:57

Published 12 декабря, 12:57

Modified 12 декабря, 13:00

Updated 12 декабря, 13:00

В вечерний час-пик на омских дорогах снова образовались километровые пробки

В вечерний час-пик на омских дорогах снова образовались километровые пробки

12 декабря 2024, 12:57
Фото: 1MI.
Меньше всего повезло водителям, которые решили проложить маршруты через улицы центральной части города и Нефтяников.

В вечерний час-пик на городских магистралях снова образовались длинные пробки, сегодня, по данным приложения «Яндекс Карты», они достигают 7 баллов. Самая сложная ситуация, традиционно, в центральной части города и Нефтяниках.

В заторах погрязли водители, которые решили проложить маршруты через улицы Герцена, Гагарина и Масленникова, из-за аварии пробка возникла на улице Орджоникидзе.

Не изменилась ситуация на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников. Проспект Мира на картах окрашен в бордовый цвет, также «стоит» и улице Заозерная. Если открытие двух полос смогло разгрузить улицу Лукашевича, то с обратной стороны ситуация, по ощущениям, стала только хуже.

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