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Posted 12 декабря, 13:28

Published 12 декабря, 13:28

Modified 12 декабря, 13:51

Updated 12 декабря, 13:51

В управлении лесного хозяйства пообещали сохранить реликтовые сосны XIX века

В управлении лесного хозяйства пообещали сохранить реликтовые сосны XIX века

12 декабря 2024, 13:28
Фото: 1MI.
В лесу вблизи поселка Дачный сохранят пять таких сосен.

В главном управлении лесного хозяйства региона рассказали, что пять старых реликтовых сосен вблизи Дачного поселка все-таки решили сохранить. С такой просьбой еще месяц назад в ведомство обратились местные жители, которые очень ценят возрастные деревья.

Известно, что вокруг этих сосен в послевоенные годы высадили целый лес, а им самим исполнилось уже больше ста лет. По информации лесхоза, сосны вполне могли посадить здесь в 19 веке.

«Мы не могли не пойти навстречу этим людям. Совместно с ними лесоводы выбрали те деревья, которые для них наиболее ценны и которые при этом меньше всего пострадали от воздействия возраста. Во время проходной рубки будут сохранены пять возрастных деревьев», — рассказали в управлении.

Кроме того, оказалось, что возрастные деревья не только радуют глаз местных жителей, но и являются частью тренировок спортсменов: они поднимаются на сосны с помощью альпинистского снаряжения.

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#Анастасия Баянова#Омск#Деревья#Омская область#Вырубка деревьев#Новости#Снос деревьев#Дерево#Сосны#Сосновый бор
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