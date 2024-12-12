В управлении лесного хозяйства пообещали сохранить реликтовые сосны XIX века

Posted 12 декабря, 13:28
Published 12 декабря, 13:28
Modified 12 декабря, 13:51
Updated 12 декабря, 13:51
В главном управлении лесного хозяйства региона рассказали, что пять старых реликтовых сосен вблизи Дачного поселка все-таки решили сохранить. С такой просьбой еще месяц назад в ведомство обратились местные жители, которые очень ценят возрастные деревья.
Известно, что вокруг этих сосен в послевоенные годы высадили целый лес, а им самим исполнилось уже больше ста лет. По информации лесхоза, сосны вполне могли посадить здесь в 19 веке.
«Мы не могли не пойти навстречу этим людям. Совместно с ними лесоводы выбрали те деревья, которые для них наиболее ценны и которые при этом меньше всего пострадали от воздействия возраста. Во время проходной рубки будут сохранены пять возрастных деревьев», — рассказали в управлении.
Кроме того, оказалось, что возрастные деревья не только радуют глаз местных жителей, но и являются частью тренировок спортсменов: они поднимаются на сосны с помощью альпинистского снаряжения.