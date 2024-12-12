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Posted 12 декабря, 14:37

Published 12 декабря, 14:37

Modified 12 декабря, 16:01

Updated 12 декабря, 16:01

Омичам рассказали, как изменят маршруты во время чемпионата по фигурному катанию

В Омске продлят два автобусных маршрута во время чемпионата по фигурному катанию

12 декабря 2024, 14:37
Фото: 1MI.

Омичам рассказали, как изменят маршруты во время чемпионата по фигурному катанию

Сюжет
Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция
Спортивное событие будет длиться три дня.

В четверг, 12 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко во время прямой линии рассказал, как будет организована работа транспорта во время чемпионата по фигурному катанию. Напомним, что национальное первенство пройдет с 19 по 22 декабря. Загвоздка в том, что соревнования накладываются на время ремонта моста у Телецентра.

«В дни проведения чемпионата мэрией города совместно с Госавтоинспекцией будут предприняты дополнительные меры по организации дорожного движения. По улице Лукашевича вблизи „G-Drive Арены“ проходят 16 автобусных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда из всех частей города», — рассказал Хоценко.

По словам главы региона, два автобусных маршрута продлят до «G-Drive Арены» с проездом по улице Шаронова. Также для болельщиков каждый вечер будут организовывать разъезд на 20 шаттлах.

Отметим, что из-за капитального ремонта моста у Телецентра частично перекрыли движение. Теперь на Левобережье, проспекте Мира, улицах Заозерной и Красный путь образуются заторы. Во время прямой линии Хоценко напомнил, что в случае необходимости на мосту могут ввести реверсивное движение.

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