В Омске продлят два автобусных маршрута во время чемпионата по фигурному катанию

В четверг, 12 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко во время прямой линии рассказал, как будет организована работа транспорта во время чемпионата по фигурному катанию. Напомним, что национальное первенство пройдет с 19 по 22 декабря. Загвоздка в том, что соревнования накладываются на время ремонта моста у Телецентра.