В Омске продлят два автобусных маршрута во время чемпионата по фигурному катанию

Posted 12 декабря, 14:37
Published 12 декабря, 14:37
Modified 12 декабря, 16:01
Updated 12 декабря, 16:01
В четверг, 12 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко во время прямой линии рассказал, как будет организована работа транспорта во время чемпионата по фигурному катанию. Напомним, что национальное первенство пройдет с 19 по 22 декабря. Загвоздка в том, что соревнования накладываются на время ремонта моста у Телецентра.
«В дни проведения чемпионата мэрией города совместно с Госавтоинспекцией будут предприняты дополнительные меры по организации дорожного движения. По улице Лукашевича вблизи „G-Drive Арены“ проходят 16 автобусных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда из всех частей города», — рассказал Хоценко.
По словам главы региона, два автобусных маршрута продлят до «G-Drive Арены» с проездом по улице Шаронова. Также для болельщиков каждый вечер будут организовывать разъезд на 20 шаттлах.
Отметим, что из-за капитального ремонта моста у Телецентра частично перекрыли движение. Теперь на Левобережье, проспекте Мира, улицах Заозерной и Красный путь образуются заторы. Во время прямой линии Хоценко напомнил, что в случае необходимости на мосту могут ввести реверсивное движение.