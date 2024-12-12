Уже завезли на рынки. Омичам рассказали, сколько стоит мясо гусей и уток в этом году

Posted 12 декабря, 14:08
Published 12 декабря, 14:08
Modified 12 декабря, 14:11
Updated 12 декабря, 14:11
На омских муниципальных рынках Омска начали продавать традиционное блюда новогоднего стола — гусей и уток. Мясо птиц выращивали специально к праздникам и привезли в город из Азовского, Калачинского, Таврического, Крутинского и Омского районов.
Известно, сколько в этом году будет стоить мясо домашней птицы: гусь, индоутка и утка-мулард обойдутся омичам в 500 рублей за килограмм, за мясо перепелки придется отдать 650 рублей за килограмм, а за домашних кур-бройлеров — от 300 рублей за килограмм.
Губернские ярмарки проходят каждую пятницу и субботу в четырех округах Омска:
Ранее омичам рассказали, сколько на городских рынках стоят новогодние ели. Продажа деревьев начнется уже в это воскресенье, 15 декабря.