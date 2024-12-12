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Posted 12 декабря, 14:08

Published 12 декабря, 14:08

Modified 12 декабря, 14:11

Updated 12 декабря, 14:11

На омские рынки завезли гусей и уток для новогоднего стола

Уже завезли на рынки. Омичам рассказали, сколько стоит мясо гусей и уток в этом году

12 декабря 2024, 14:08
Фото: Администрация Омска.

На омские рынки завезли гусей и уток для новогоднего стола

Приобрести мясо птиц можно в четырех точках города.

На омских муниципальных рынках Омска начали продавать традиционное блюда новогоднего стола — гусей и уток. Мясо птиц выращивали специально к праздникам и привезли в город из Азовского, Калачинского, Таврического, Крутинского и Омского районов.

Известно, сколько в этом году будет стоить мясо домашней птицы: гусь, индоутка и утка-мулард обойдутся омичам в 500 рублей за килограмм, за мясо перепелки придется отдать 650 рублей за килограмм, а за домашних кур-бройлеров — от 300 рублей за килограмм.

Губернские ярмарки проходят каждую пятницу и субботу в четырех округах Омска:

  • В Ленинском — ул. Рождественского, 6;
  • В Советском — ул. 20 Партсъезда, 35;
  • В Кировском — просп. Комарова, 6;
  • В Центральном — ул. Гусарова, 33.

Ранее омичам рассказали, сколько на городских рынках стоят новогодние ели. Продажа деревьев начнется уже в это воскресенье, 15 декабря.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Птица#Мясо птицы#Блюда#Традиционное блюдо#Гуси#Гусь
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