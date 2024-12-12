Уже завезли на рынки. Омичам рассказали, сколько стоит мясо гусей и уток в этом году

Известно, сколько в этом году будет стоить мясо домашней птицы: гусь, индоутка и утка-мулард обойдутся омичам в 500 рублей за килограмм, за мясо перепелки придется отдать 650 рублей за килограмм, а за домашних кур-бройлеров — от 300 рублей за килограмм.