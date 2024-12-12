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Posted 12 декабря, 12:21

Published 12 декабря, 12:21

Modified 12 декабря, 12:25

Updated 12 декабря, 12:25

Ги Буше

Тренер «Авангарда» Буше: «Не будет никаких привилегий за прошлые заслуги и статус»

12 декабря 2024, 12:21
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
Канадский специалист высказался о том, как планирует формировать звенья в команде.

На прошедшей пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, как будет устраивать звенья, и подчеркнул, что все четыре пятерки игроков должны быть взаимосвязаны и готовы показывать быстрый хоккей.

«Наша цель не состоит в том, чтобы построить команду одного звена. Нам нужно четыре качественных звена, где все выполняют свою роль, где все взаимозаменяемы. Не будет никаких привилегий за предыдущие заслуги, за статус: кто лучше себя проявляет, тот и получает больше игрового времени. Как себя показали — то и получили», — заявил он.
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Главный тренер также добавил, что пока не определился с ролями в тренерском штабе. Чтобы понять, кто и где будет полезен, нужно со всеми познакомиться и поговорить.

«Прошу, дайте мне немного времени. Пока могу только сказать, что Барр будет отвечать за защитников. Мне нужно со всеми поговорить, а сейчас моя первостепенная задача — доносить информацию до игроков. Также я поговорю со всем персоналом, с тренерским штабом, чтобы понимать, кто и где будет полезен», — сказал Буше.

Помимо пресс-конференции, сегодня на G-Drive Арене прошла открытая тренировка «Авангарда», ее в прямом эфире показывал корреспондент Города55 Евгений Игишев.

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