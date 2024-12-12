РЭО вложит 3,4 млрд рублей в постройку предприятия в Нижегородской области

Posted 12 декабря, 16:44
Published 12 декабря, 16:44
Modified 12 декабря, 16:44
Updated 12 декабря, 16:44
Обсуждение данного проекта прошло между генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым и губернатором области Глебом Никитиным.
Денис Буцаев подчеркнул, что этот проект крайне важен для жителей южной части Нижегородской области. Он также добавил, что власти региона заинтересованы в совершенствовании системы обращения с отходами, так как это непосредственно сказывается на уровне жизни населения. Не зря регион занимает высокую позицию в «Зеленом рейтинге» РЭО, пишет newsnn.ru.
Буцаев также отметил, что в настоящее время активно осуществляется подготовка к строительству комплекса по сортировке отходов, что свидетельствует о серьезном подходе к выполнению дорожной карты по развитию инфраструктуры.
«Мы, со своей стороны, предоставим льготное финансирование в размере 3,4 млрд рублей на реализацию проекта. Это произойдет до конца года — решение о выпуске облигаций в ЦБ уже зарегистрировано», — сказал глава РЭО.
Проектная мощность этого объекта составит 160 тысяч тонн в год по сортировке, 50 тысяч тонн в год по утилизации и 115 тысяч тонн в год по захоронению отходов. Финансирование первого этапа строительства будет предоставлено РЭО до конца 2024 года.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что создание подобных комплексов способствует выполнению задач, поставленных президентом России в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти инициативы не только улучшают экологическую ситуацию за счет закрытия устаревших свалок, но и способствуют развитию экономики замкнутого цикла. Он добавил, что усилия РЭО в данной области крайне важны для всей страны, так как помогают сформировать эффективную систему обращения с отходами.