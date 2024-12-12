РЭО вложит 3,4 млрд рублей в постройку предприятия в Нижегородской области

Проектная мощность этого объекта составит 160 тысяч тонн в год по сортировке, 50 тысяч тонн в год по утилизации и 115 тысяч тонн в год по захоронению отходов. Финансирование первого этапа строительства будет предоставлено РЭО до конца 2024 года.