Редакция LIFE doc выпустила фильм про отношения РФ и ОАЭ

Posted 12 декабря, 12:46
Published 12 декабря, 12:46
Modified 12 декабря, 12:48
Updated 12 декабря, 12:48
В документальной ленте показано, как страны сотрудничают в сфере экономики, культуры и технологий, несмотря на различия в климате, истории и традициях. Данный проект создан при поддержке Института развития интернета.
ОАЭ как страна возникли менее 50 лет назад и стали символом инноваций и стремительного роста. Дипломатические отношения между СССР и ОАЭ были установлены в 1971 году. На сегодняшний день Эмираты являются крупнейшим партнером России среди арабских стран с товарооборотом более 11 миллиардов долларов. В фильме раскрываются ключевые этапы сотрудничества между странами — от первых дипломатических контактов до современных проектов.
Наджибулло Джаббори, представитель Российского экспортного центра в ОАЭ, отметил, что страна является важнейшим партнером РФ в арабском мире. Государства активно работают в различных сферах — от космоса до спорта. Он также подчеркнул, что ОАЭ являются большим хабом, в том числе и для российского бизнеса.
Одним из ярких примеров сотрудничества стал проект по развитию хоккея в ОАЭ. Андрей Кавказский, представитель Министерства международных связей РФ, рассказал, что Россия планирует сделать ОАЭ в целом и Дубай в частности международной площадкой, на которой Россия будет главным игроком. Также российская сторона хочет, чтобы местные жители были вовлечены в данный вид спорта. Он также отметил любовь жителей ОАЭ к зимним видам спорта.
Важное место в отношениях между странами также занимает культура. В фильме отмечены проекты культурного обмена, такие как участие РФ в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже, и популярность в ОАЭ русских мультфильмов.
Также ОАЭ и Россия сотрудничают в сфере освоения космоса. В фильме рассказывается о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и роли российской науки в космической программе Эмиратов.