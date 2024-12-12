Редакция LIFE doc выпустила фильм про отношения РФ и ОАЭ

ОАЭ как страна возникли менее 50 лет назад и стали символом инноваций и стремительного роста. Дипломатические отношения между СССР и ОАЭ были установлены в 1971 году. На сегодняшний день Эмираты являются крупнейшим партнером России среди арабских стран с товарооборотом более 11 миллиардов долларов. В фильме раскрываются ключевые этапы сотрудничества между странами — от первых дипломатических контактов до современных проектов.