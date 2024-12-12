Прокуратура Омской области остановила незаконное давление «Магнита» на бизнес

Posted 12 декабря, 04:05
Published 12 декабря, 04:05
Modified 12 декабря, 04:08
Updated 12 декабря, 04:08
В ноябре 2024 года омский регоператор «Магнит» потребовал от предпринимателей увеличить частоту вывоза отходов. В противном случае компания угрожала расторгнуть договоры.
После жалоб местных предпринимателей на эти действия прокурор Омской области Алексей Афанасьев инициировал проверку работы регоператора. Бизнесмены заявили, что «Магнит» навязывает им дополнительные услуги для увеличения доходов. Предложенные условия оплаты значительно увеличивали стоимость услуги при том же объеме отходов, в некоторых случаях — в 20 раз.
В результате проверки ведомство выяснило, что действия «Магнита» нарушают закон. Руководству компании было вынесено представление, а также предупреждение о недопустимости отказа от предоставления услуг.
В свою очередь, «Магнит» отметил, что причиной пересмотра договоров является ухудшающаяся ситуация с вывозом отходов. По данным оператора, жители жалуются на переполненные контейнеры около магазинов и рынков, а в некоторых договорах с предпринимателями указана редкая частота вывоза мусора, что приводит к антисанитарии. Компания уверена, что изменения в договорах оправданы и направлены на улучшение условий вывоза отходов.
«Магнит» объяснял свои требования санитарными нормами, но прокуратура установила, что это привело к значительному удорожанию услуг. Материалы проверки направлены в УФАС для оценки на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
Предприниматели имеют право оспорить изменения условий договора, направив мотивированный отказ или обратившись в суд.
Отметим, что губернатор Омской области также был проинформирован об ущемлении прав предпринимателей.