Прокуратура Омской области остановила незаконное давление «Магнита» на бизнес

В свою очередь, «Магнит» отметил, что причиной пересмотра договоров является ухудшающаяся ситуация с вывозом отходов. По данным оператора, жители жалуются на переполненные контейнеры около магазинов и рынков, а в некоторых договорах с предпринимателями указана редкая частота вывоза мусора, что приводит к антисанитарии. Компания уверена, что изменения в договорах оправданы и направлены на улучшение условий вывоза отходов.