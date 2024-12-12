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Posted 12 декабря, 11:38

Published 12 декабря, 11:38

Modified 12 декабря, 11:40

Updated 12 декабря, 11:40

Андрей Алехин

«Предполагаю, что грехи не из Омска»: Андрей Алехин высказался о задержании Цуканова

12 декабря 2024, 11:38
Фото: gorod55.ru. Андрей Алехин

Андрей Алехин сформулировал свою версию в связи с задержанием Цуканова

По мнению депутата, претензии к работе вице-губернатора в Омске маловероятны.

Сегодня, 12 декабря, в Омске был задержан вице-губернатор и глава областного минцифры Денис Цуканов. Официальных данных об этом нет, так что суть претензий правоохранительных органов остается неясной. Депутат Государственной думы от Омской области Андрей Алехин высказал свое мнение по этому поводу.

«Я предполагаю, что грехи еще оттуда, не из Омска, а с прежней работы, — рассказал Алехин в телефонном разговоре с корреспондентом Города55. — Не исключаю, что из Донбасса, но утверждать ничего не могу, так как официальных комментариев все еще не было. Здесь, в Омске, особых претензий к Цуканову нет…».

Напомним: до переезда в Омск Денис Цуканов работал заместителем председателя правительства ДНР. Его непосредственным начальником тогда, как и в омском областном правительстве, был Виталий Хоценко.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Правительство Омской области#Новости#Андрей Алехин#Минцифры#Денис Цуканов
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