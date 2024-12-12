«Предполагаю, что грехи не из Омска»: Андрей Алехин высказался о задержании Цуканова

Сегодня, 12 декабря, в Омске был задержан вице-губернатор и глава областного минцифры Денис Цуканов. Официальных данных об этом нет, так что суть претензий правоохранительных органов остается неясной. Депутат Государственной думы от Омской области Андрей Алехин высказал свое мнение по этому поводу.