gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 08:49

Published 12 декабря, 08:49

Modified 12 декабря, 08:51

Updated 12 декабря, 08:51

В Омске выставили на продажу обанкротившийся завод «Сиблифт»

Подешевело: обанкротившийся завод «Сиблифт» снова выставили на продажу

12 декабря 2024, 08:49
Фото: gorod55.ru.

В Омске выставили на продажу обанкротившийся завод «Сиблифт»

Начальная цена на 10% ниже, чем в прошлый раз.

В Омске продолжается процедура банкротства ООО «ПКФ „Сиблифт“». Арбитражный управляющий Иван Климентов опубликовал официальное сообщение о торгах, на которые выставлено единым лотом все имущество компании. В приложенном перечне более 2200 разнообразных объектов. Начальная цена — 499,9 млн рублей.

Стоит отметить, что это не первая попытка. 1 ноября Климентов выставил на продажу те же активы по начальной цене 555,5 млн рублей, но тогда покупателей не нашлось. Теперь цена снижена ровно на 10%.

Напомним: «Сиблифт» — единственный производитель лифтов к востоку от Урала. Эта компания была признана банкротом из-за многолетних финансовых проблем, которые начались еще в 2016 году.

Конкурсный управляющий «Сиблифта» отсудил у кредитора возвращенный долг
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Торги#Новости#Сиблифт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика