Подешевело: обанкротившийся завод «Сиблифт» снова выставили на продажу

Posted 12 декабря, 08:49
Published 12 декабря, 08:49
Modified 12 декабря, 08:51
Updated 12 декабря, 08:51
В Омске продолжается процедура банкротства ООО «ПКФ „Сиблифт“». Арбитражный управляющий Иван Климентов опубликовал официальное сообщение о торгах, на которые выставлено единым лотом все имущество компании. В приложенном перечне более 2200 разнообразных объектов. Начальная цена — 499,9 млн рублей.
Стоит отметить, что это не первая попытка. 1 ноября Климентов выставил на продажу те же активы по начальной цене 555,5 млн рублей, но тогда покупателей не нашлось. Теперь цена снижена ровно на 10%.
Напомним: «Сиблифт» — единственный производитель лифтов к востоку от Урала. Эта компания была признана банкротом из-за многолетних финансовых проблем, которые начались еще в 2016 году.