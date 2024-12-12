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Posted 12 декабря, 14:02

Published 12 декабря, 14:02

Modified 12 декабря, 14:07

Updated 12 декабря, 14:07

Первый вопрос разумеется посвящен больной теме последних двух недель - пробкам из-за ремонта моста у Телецентра

12 декабря 2024, 14:02
Сюжет
Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция
Фото: Скриншот программы «Хоценко о важном» (16+) на телеканале «12 Канала»

Первый вопрос разумеется посвящен больной теме последних двух недель — пробкам из-за ремонта моста у Телецентра.

#Юлия Истомина#Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция
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