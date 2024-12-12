Первый вопрос разумеется посвящен больной теме последних двух недель - пробкам из-за ремонта моста у Телецентра

Фото: Скриншот программы «Хоценко о важном» (16+) на телеканале «12 Канала» Первый вопрос разумеется посвящен больной теме последних двух недель — пробкам из-за ремонта моста у Телецентра.