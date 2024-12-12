«От Кристалла сплошная пробка»: 7-балльный затор снова парализовал Омск

Однако это далеко не рекорд. Накануне вечером пробки в Омске достигли отметки в 9 баллов. Местами движение замирало полностью, а водители проводили часы в своих машинах. Такая ситуация была вызвана сочетанием вечернего час-пика, ремонтных работ на мосту у Телецентра и нескольких аварий.