«От Кристалла сплошная пробка»: 7-балльный затор снова парализовал Омск

Posted 12 декабря, 03:12
Published 12 декабря, 03:12
Modified 12 декабря, 03:26
Updated 12 декабря, 03:26
Сегодня утром омичи вновь столкнулись с серьезными затруднениями на дорогах. По данным онлайн-карт 2ГИС, уровень пробок в городе достиг 7 баллов. Многочисленные улицы окрашены в бордовый цвет, что означает практически полное отсутствие движения.
Однако это далеко не рекорд. Накануне вечером пробки в Омске достигли отметки в 9 баллов. Местами движение замирало полностью, а водители проводили часы в своих машинах. Такая ситуация была вызвана сочетанием вечернего час-пика, ремонтных работ на мосту у Телецентра и нескольких аварий.
Наиболее сложная ситуация сегодня, 12 декабря, утром наблюдается на следующих участках:
Омичи активно обсуждают ситуацию в интернете, делясь своими эмоциями и шутками. В комментариях к онлайн-картам можно встретить саркастические сообщения. Многие продолжают возмущаться на плохую организацию движения и отсутствие мер по разгрузке дорог.
«Администрация, уберите пробку».
«Парад проспекта Мира, перекличка».
«Пропустите, мне только спросить».
«Клянусь, до 40 только что разогналась».
«Уважаемые власти, посмотрите, что творится на дорогах с утра на проспекте Мира и Заозерной. Пробки часовые».
«Через метромост быстрее».
«С такими пробками образование не получить».
«Почему дорога от Кристалла это сплошная пробка?».
Если ситуация не изменится, сегодняшний вечерний час пик может стать очередным испытанием для омичей.