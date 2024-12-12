ООО «БАС»: Поддержка компаний-эксплуатантов — основа развития отрасли

Профессиональное сообщество отрасли БАС обращает внимание, что услуги по использованию дронов только появляются на российском рынке. Меры поддержки эксплуатантов нужно расширять. Варятченко подчеркнул важность переформатирования государственного гражданского заказа. При этом упор нужно делать на услуги, которые должны стать определяющим фактором и при производстве беспилотников. Льготный лизинг эксперты назвали обязательной мерой поддержки. Для отработки и определения цен на услуги, которые были бы приемлемыми как для заказчика, так и для эксплуатанта, нужно время. В этот период эксплуатанту требуется поддержка.