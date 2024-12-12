ООО «БАС»: Поддержка компаний-эксплуатантов — основа развития отрасли

Posted 12 декабря, 07:33
Published 12 декабря, 07:33
Modified 12 декабря, 07:33
Updated 12 декабря, 07:33
Многие компании в своей деятельности достигли уровня ведущих мировых производителей. Такие предприятия проектируют и выпускают дроны высокого качества. Уже налажено серийное производство наиболее удачных разработок, пишет newizv.ru.
В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) считают, что нацпроект по развитию отрасли беспилотных авиационных систем предусматривает, прежде всего, развитие технологий и производственной базы. Сейчас пришло время, когда возникла необходимость сосредоточить внимание на рынке услуг как источнике спроса.
По информации Росавиации, сегодня в стране работает 74 компании-эксплуатанта. В 2024 году для них ввели субсидирование летного часа. И это пока единственная мера поддержки эксплуатантов. Механизм реализации этой льготы требует доработки и распространения на большинство сценариев применения.
Руководитель ООО «БАС» Алексей Варятченко отметил, что эксплуатантам необходима поддержка. Важно, чтобы такие компании предлагали услуги по цене, которая отражала бы эффективность использования дронов на фоне традиционных способов работы.
«ГТЛК, как основной заказчик беспилотников, и ООО „БАС“, как эксплуатант этой техники, стараются продемонстрировать сценарии применения. Они могут быть переработаны очень быстро отраслевым специалистом в конкретную для себя услугу», — сказал Алексей Варятченко.
Двадцать востребованных сценариев использования беспилотников компания «БАС» уже разработала и протестировала, в следующем году планируется подготовка еще двадцати сценариев. К 2030 году их количество должно достигнуть двухсот. Дроны показали высокую эффективность в таких сферах, как лесхоз, сельское хозяйство и строительство.
По информации ГТЛК, к социально значимым сценариям применения БАС относятся поисковые операции по спасению людей. С помощью дронов пропавших искать гораздо быстрее, и шансы на спасение жизни увеличиваются.
Дроны нашли применение и в доставке малогабаритных грузов. При использовании беспилотников расходы уменьшаются более чем в два раза, а скорость доставки груза увеличивается примерно в шесть раз.
Еще одно направление использования дронов — мониторинг несанкционированных свалок. С помощью беспилотников можно проводить регулярный контроль территорий полигонов, направленный на предотвращение любой угрозы окружающей среде.
Как отметил Алексей Варятченко, основная проблема рынка БАС — это нехватка заказов. Исходя из цены беспилотника ООО «БАС», как компания-эксплуатант, предлагает услугу. Но она не очень востребована, так как эта рыночная ниша сегодня практически не развита.
Профессиональное сообщество отрасли БАС обращает внимание, что услуги по использованию дронов только появляются на российском рынке. Меры поддержки эксплуатантов нужно расширять. Варятченко подчеркнул важность переформатирования государственного гражданского заказа. При этом упор нужно делать на услуги, которые должны стать определяющим фактором и при производстве беспилотников. Льготный лизинг эксперты назвали обязательной мерой поддержки. Для отработки и определения цен на услуги, которые были бы приемлемыми как для заказчика, так и для эксплуатанта, нужно время. В этот период эксплуатанту требуется поддержка.