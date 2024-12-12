Омск — Новоомский: новый автобусный маршрут начнет курсировать с 1 января 2025 года

Новый маршрут №121 будет следовать по следующему пути: от города Омска через улицы Степанца, Туполева, 70 лет Октября, Енисейскую, Суворова, Торговую, Кошевого, Мельничную, а затем по автомобильной дороге Омск — Русская Поляна до поселка Новоомский, где конечная остановка будет находиться на улице 50 лет Октября.