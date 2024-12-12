Омск — Новоомский: новый автобусный маршрут начнет курсировать с 1 января 2025 года

Posted 12 декабря, 04:29
Published 12 декабря, 04:29
Modified 12 декабря, 04:38
Updated 12 декабря, 04:38
С 1 января 2025 года в Омске откроется новый автобусный маршрут до поселка Новоомский. Об этом сообщил глава минтранса Андрей Хафизов.
По информации департамента транспорта города Омска, решение об открытии нового маршрута было принято в рабочем порядке, и предложение по организации муниципального маршрута на указанном направлении было учтено в планах работы.
Новый маршрут №121 будет следовать по следующему пути: от города Омска через улицы Степанца, Туполева, 70 лет Октября, Енисейскую, Суворова, Торговую, Кошевого, Мельничную, а затем по автомобильной дороге Омск — Русская Поляна до поселка Новоомский, где конечная остановка будет находиться на улице 50 лет Октября.
Напомним, что также с 1 января 2025 года в Омске откроется новый автобусный маршрут №41, который свяжет поселки Светлый и Солнечный. По информации из реестра омских муниципальных маршрутов, на маршруте №41 будут работать шесть автобусов.