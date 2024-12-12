gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 04:29

Published 12 декабря, 04:29

Modified 12 декабря, 04:38

Updated 12 декабря, 04:38

Новый автобусный маршрут свяжет Омск и поселок Новоомский с 1 января 2025 года

Омск — Новоомский: новый автобусный маршрут начнет курсировать с 1 января 2025 года

12 декабря 2024, 04:29
Фото: Изображение Midjourney.

Новый автобусный маршрут свяжет Омск и поселок Новоомский с 1 января 2025 года

Маршрут пройдет через несколько центральных улиц Омска и охватит также дорогу Омск — Русская Поляна.

С 1 января 2025 года в Омске откроется новый автобусный маршрут до поселка Новоомский. Об этом сообщил глава минтранса Андрей Хафизов.

По информации департамента транспорта города Омска, решение об открытии нового маршрута было принято в рабочем порядке, и предложение по организации муниципального маршрута на указанном направлении было учтено в планах работы.

Новый маршрут №121 будет следовать по следующему пути: от города Омска через улицы Степанца, Туполева, 70 лет Октября, Енисейскую, Суворова, Торговую, Кошевого, Мельничную, а затем по автомобильной дороге Омск — Русская Поляна до поселка Новоомский, где конечная остановка будет находиться на улице 50 лет Октября.

Напомним, что также с 1 января 2025 года в Омске откроется новый автобусный маршрут №41, который свяжет поселки Светлый и Солнечный. По информации из реестра омских муниципальных маршрутов, на маршруте №41 будут работать шесть автобусов.

«Доберись и не умри»: омичка — о некомфортной поездке на автобусе на север области
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Транспорт#Омск#Автобусный маршрут#Новости#Новоомский#Городская инфраструктура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика