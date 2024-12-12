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Posted 12 декабря, 09:28

Published 12 декабря, 09:28

Modified 12 декабря, 09:31

Updated 12 декабря, 09:31

Омичам рассказали, как подготовить подарки к Новому году и не разориться

Омичам рассказали, как подготовить подарки к Новому году и не разориться

12 декабря 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney.
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Подготовка к Новому году часто превращается в гонку за подарками, особенно если времени осталось совсем немного. Как сэкономить, порадовать близких и избежать лишних расходов? Следуйте простым советам в материале Города55.

С приближением праздников вопрос покупки подарков становится особенно актуальным. Если вы еще не решили, что дарить, а времени остается совсем мало, не переживайте — даже в последний момент можно найти отличные варианты, не выходя за рамки бюджета. Вот несколько идей, которые помогут сэкономить время и деньги.

Составьте план

Даже если до праздника всего пару недель, начните с простого: сделайте список людей, которым хотите подарить что-то особенное. Это поможет избежать импульсивных покупок и лишних расходов. К тому же такой подход сэкономит вам нервы, так как вы будете точно знать, что искать.

Не покупайте лишнего

Некоторые запасаются универсальными подарками «на всякий случай». Конечно, один-два резервных варианта пригодятся, но нет смысла превращать шкаф в склад мыла, свечей или других мелочей. Лучше подумайте о более персонализированном подходе — это всегда ценится больше.

Устройте обмен подарками

Если у вас большая семья или компания друзей, попробуйте организовать обмен подарками по типу игры «Тайный Санта». Каждый покупает подарок только одному человеку, что значительно снижает расходы. А сам процесс угадывания, кто чей Санта, добавляет праздничной атмосферы и веселья.

Ловите скидки

В декабре распродажи достигают своего пика. Магазины предлагают большие скидки, особенно онлайн. Просматривайте предложения интернет-магазинов, где часто можно найти приятные цены и бесплатную доставку.

Дарите впечатления

Необязательно ограничиваться материальными подарками. Впечатления — это тоже отличный способ порадовать близких. Сертификат на посещение кулинарного мастер-класса, билеты в кино, на концерт или в театр, экскурсия или поездка — все это создаст яркие эмоции и запомнится надолго.

Пользуйтесь бонусами и кэшбэком

Современные банковские сервисы предоставляют отличные возможности для экономии. Например, программа лояльности СберСпасибо позволяет оплачивать часть стоимости подарков бонусами в магазинах-партнерах. Вы можете использовать их на маркетплейсах, в крупных торговых сетях или ювелирных магазинах.

Также не забывайте про кэшбэк. Карты Сбербанка возвращают часть суммы с каждой покупки, что станет приятным бонусом и позволит сэкономить на будущих тратах.

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