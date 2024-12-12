Омичам рассказали, как подготовить подарки к Новому году и не разориться

С приближением праздников вопрос покупки подарков становится особенно актуальным. Если вы еще не решили, что дарить, а времени остается совсем мало, не переживайте — даже в последний момент можно найти отличные варианты, не выходя за рамки бюджета. Вот несколько идей, которые помогут сэкономить время и деньги.