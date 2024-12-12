Губернатор Хоценко рассказал, запустят ли авиарейсы из Омска до Тевриза и Тары.

Так что пока с авиасообщением остаются только жители Усть-Ишима. Тем более запуск авиарейса оказался очень затратным делом. Губернатор признался, что изначально никто не верил в идею по авиасообщению с Усть-Ишимом и что получится спустя столько времени возобновить местное авиасообщение.