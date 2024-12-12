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Posted 12 декабря, 14:47

Published 12 декабря, 14:47

Modified 12 декабря, 15:02

Updated 12 декабря, 15:02

Губернатор Хоценко рассказал, запустят ли авиарейсы из Омска до Тевриза и Тары

12 декабря 2024, 14:47
Сюжет
Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция

Губернатор Хоценко рассказал, запустят ли авиарейсы из Омска до Тевриза и Тары.

О авиасообщении до Тевриза губернатор, как оказалось, слышит впервые, но пообещал поручить министру транспорта Андрею Хафизову изучить вопрос. А для тарчан у нас плохая новость: губернатор сказал, что нецелесообразно запускать рейс из Омска до Тары.

«Дорога хорошая. Пока доедешь до аэропорта в Омске, пока зарегистрируешься на рейс, долетишь, времени потратишь больше, чем на дорогу на наземном транспорте», — отметил Хоценко.

Так что пока с авиасообщением остаются только жители Усть-Ишима. Тем более запуск авиарейса оказался очень затратным делом. Губернатор признался, что изначально никто не верил в идею по авиасообщению с Усть-Ишимом и что получится спустя столько времени возобновить местное авиасообщение.

#Юлия Истомина#Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция
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