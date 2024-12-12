Posted 12 декабря, 14:47
Published 12 декабря, 14:47
Modified 12 декабря, 15:02
Updated 12 декабря, 15:02
Губернатор Хоценко рассказал, запустят ли авиарейсы из Омска до Тевриза и Тары.
О авиасообщении до Тевриза губернатор, как оказалось, слышит впервые, но пообещал поручить министру транспорта Андрею Хафизову изучить вопрос. А для тарчан у нас плохая новость: губернатор сказал, что нецелесообразно запускать рейс из Омска до Тары.
«Дорога хорошая. Пока доедешь до аэропорта в Омске, пока зарегистрируешься на рейс, долетишь, времени потратишь больше, чем на дорогу на наземном транспорте», — отметил Хоценко.
Так что пока с авиасообщением остаются только жители Усть-Ишима. Тем более запуск авиарейса оказался очень затратным делом. Губернатор признался, что изначально никто не верил в идею по авиасообщению с Усть-Ишимом и что получится спустя столько времени возобновить местное авиасообщение.