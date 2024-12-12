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Posted 12 декабря, 05:45

Published 12 декабря, 05:45

Modified 12 декабря, 05:54

Updated 12 декабря, 05:54

Самый яркий звездопад года совсем скоро осветит небо над Омском

Ночь падающих звезд: яркий звездопад осветит небо над Омском

12 декабря 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney.

Самый яркий звездопад года совсем скоро осветит небо над Омском

В эти выходные омичей ожидает одно из самых ярких космических событий года — метеорный поток Геминиды.

На этой неделе жители Омска смогут наблюдать падение сотен метеоров. Количество падающих звезд может достичь 150 в час, что делает Геминиды самым обильным метеорным потоком с начала 2024 года.

Как сообщил руководитель омского планетария Владимир Крупко для Города55, Геминиды ежегодно считаются одним из самых впечатляющих метеорных потоков, и в 2024 году пик ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. Однако в этом году наблюдения будут несколько осложнены полнолунием, которое затмит слабые метеоры своим светом. Несмотря на это, лучшие моменты для наблюдения — с вечера до утра, особенно в районе двух часов ночи по местному времени. Пик активности Геминидов будет около часа ночи, но стоит учитывать, что в 21:30 восход Луны также может затруднить видимость слабых метеоров.

Геминиды отличаются яркими и интенсивно окрашенными метеорами, которые летят с высокой скоростью — более чем в 40 раз быстрее пули, сгорая на высоте около 80 км.

Следующее «космическое событие» произойдет в ночь с 15 на 16 декабря. Омичи смогут полюбоваться последним полнолунием в этом году

Чудеса в звездном небе: какие космические события ждут омичей в декабре 2024 года
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#Диана Рязанцева#Омск#Планетарий#Владимир Крупко#Наблюдения#Полнолуние#Метеорный поток
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