Ночь падающих звезд: яркий звездопад осветит небо над Омском

Как сообщил руководитель омского планетария Владимир Крупко для Города55, Геминиды ежегодно считаются одним из самых впечатляющих метеорных потоков, и в 2024 году пик ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. Однако в этом году наблюдения будут несколько осложнены полнолунием, которое затмит слабые метеоры своим светом. Несмотря на это, лучшие моменты для наблюдения — с вечера до утра, особенно в районе двух часов ночи по местному времени. Пик активности Геминидов будет около часа ночи, но стоит учитывать, что в 21:30 восход Луны также может затруднить видимость слабых метеоров.