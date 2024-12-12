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Posted 12 декабря, 10:00

Published 12 декабря, 10:00

Modified 12 декабря, 10:14

Updated 12 декабря, 10:14

На пороге апокалипсиса 12.12.2012: вспоминаем, чем жил Омск в тот день

На пороге апокалипсиса 12.12.2012: вспоминаем, чем жил Омск в тот день

12 декабря 2024, 10:00
Фото: ChatGPT.
12 декабря 2012 года стало датой, окутанной мистикой и ожиданиями: кто-то ждал апокалипсиса по календарю майя, а в Омске в тот день выпал черный снег, температура опустилась до -32 градусов и евро упал ниже 40 рублей.

12 декабря 2012 года стало одной из самых обсуждаемых дат в истории человечества в XXI веке. Это был день, который одновременно ознаменовал собой редкое числовое совпадение в календаре и стал символом мистических ожиданий, страхов и многочисленных слухов. Весь мир ждал того, что предсказания древнего календаря майя, истекающего в этот день, предвещают конец света.

Мистическая дата и феномен календаря майя

Календарь майя — сложная система счисления времени, включающая в себя три взаимосвязанных цикла. Один из них, так называемый «Длинный счет», состоял из периодов в 394 года, называемых «бактунами». Считалось, что 21 декабря 2012 года (по разным трактовкам, также обсуждалось 12 декабря) завершится 13-й бактун, знаменующий переход к новому циклу.

Эта дата стала объектом множества интерпретаций, и среди них возникла идея о конце света. Хотя сами потомки майя утверждали, что календарь указывает лишь на завершение одного периода и начало другого, конспирологи и псевдонаучные теории начали распространять мысли о глобальных катастрофах — от столкновения с планетой Нибиру до полярного сдвига Земли.

12 декабря ожидалось окончание так называемого цикла «Длинного счета»12 декабря ожидалось окончание так называемого цикла «Длинного счета»
12 декабря ожидалось окончание так называемого цикла «Длинного счета». Фото: Изображение Midjourney

Эпоха красивых чисел: от 01.01.01 до 12.12.12

12 декабря 2012 года вошло в историю как последняя дата в череде «красивых» чисел XXI века. С момента 1 января 2001 года мир ежегодно отмечал дни с одинаковыми цифрами в календаре — 02.02.02, 03.03.03 и так далее, вплоть до 12.12.12. Этот день стал своего рода завершающим аккордом эпохи совпадений, поскольку следующая подобная дата, 01.01.01, будет только 1 января 2101 года.

Красивые даты притягивают внимание не только своим визуальным эффектом, но и ассоциациями с магией чисел. Миллионы людей выбирали их для свадеб, важных событий или даже начала новых этапов жизни.

Массовая истерия и ожидания конца света

12 лет назад мир был охвачен феноменом 2012 года. Средства массовой информации, книги и фильмы раздували теорию о конце света. В некоторых странах даже фиксировались случаи массовой паники: люди запасались продуктами, строили убежища, готовились к худшему.

К предполагаемому концу света готовятся лишь 4% россиян — из них 3% готовят запасы едыК предполагаемому концу света готовятся лишь 4% россиян — из них 3% готовят запасы еды
К предполагаемому концу света готовятся лишь 4% россиян — из них 3% готовят запасы еды. Фото: Изображение Midjourney

В то же время научное сообщество и представители культурных традиций майя пытались развенчать мифы. Ученые объясняли, что календарь майя никогда не подразумевал апокалипсиса, а завершение цикла — это просто переход к новой эпохе.

Какие события происходили в Омске 12 декабря 2012 года

Погода в Омске напомнила о суровой сибирской зиме: температура воздуха колебалась от -29 до -30 градусов. Но главной темой дня стал черный снег, который выпал в городе. На фоне общего ажиотажа СМИ отмечали, что в России увеличился спрос на омскую водку. Литр бензина марки АИ-92 стоил 27 рублей. В обменных пунктах евро упал ниже 40 рублей. Красивое совпадение чисел сделало 12.12.12 популярной датой для регистрации браков. В Омске этот день не стал исключением — ЗАГСы города отмечали повышенную активность среди молодоженов. Многие пары решили начать новую совместную жизнь в столь «мистический» день, веря в удачу и символизм чисел. Для любителей фастфуда 12 декабря 2012 года стало днем больших новостей: компания «Бургер Кинг» подтвердила свои планы выйти на омский рынок.

А еще омичи активно готовились к Новому годуА еще омичи активно готовились к Новому году
А еще омичи активно готовились к Новому году. Фото: Изображение Midjourney

12 лет спустя

Прошло немало времени, и 12 декабря 2012 года осталось в памяти как день, который продемонстрировал, насколько легко человечество подвержено влиянию мистификаций и коллективной истерии. Это также стало напоминанием о силе массовой культуры, способной превращать научные или исторические факты в сенсации.

Память о 12.12.12 напоминает нам, что каждая эпоха сопровождается своими страхами и надеждами. А красивое совпадение чисел остается для нас просто поводом задуматься о цикличности времени и своем месте в истории.

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