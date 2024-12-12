На пороге апокалипсиса 12.12.2012: вспоминаем, чем жил Омск в тот день

12 декабря 2012 года стало одной из самых обсуждаемых дат в истории человечества в XXI веке. Это был день, который одновременно ознаменовал собой редкое числовое совпадение в календаре и стал символом мистических ожиданий, страхов и многочисленных слухов. Весь мир ждал того, что предсказания древнего календаря майя, истекающего в этот день, предвещают конец света.