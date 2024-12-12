На платформе «Финуслуги» разместили четыре новых ПИФа от управляющих компаний

Пользователям платформы доступен выбор новых стратегий, включая фонды, основанные на денежном рынке, золоте и акциях компаний с высокими темпами роста. Как сообщает vostokmedia.com, фонды денежного рынка представляют собой альтернативу банковским вкладам благодаря инвестициям в высоколиквидные инструменты с низким риском. Доходность таких фондов коррелирует с ключевой ставкой. Инвестиции в золото считаются надежным способом сбережения, который способен защитить капитал от инфляции и геополитических рисков. Фонды, основанные на акциях быстрорастущих компаний, гарантируют защиту от инфляции в долгосрочной перспективе и рекомендованы инвесторам, стремящимся к высокой доходности.