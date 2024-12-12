На платформе «Финуслуги» разместили четыре новых ПИФа от управляющих компаний

Posted 12 декабря, 15:54
Published 12 декабря, 15:54
Modified 12 декабря, 15:54
Updated 12 декабря, 15:54
Пользователям платформы доступен выбор новых стратегий, включая фонды, основанные на денежном рынке, золоте и акциях компаний с высокими темпами роста. Как сообщает vostokmedia.com, фонды денежного рынка представляют собой альтернативу банковским вкладам благодаря инвестициям в высоколиквидные инструменты с низким риском. Доходность таких фондов коррелирует с ключевой ставкой. Инвестиции в золото считаются надежным способом сбережения, который способен защитить капитал от инфляции и геополитических рисков. Фонды, основанные на акциях быстрорастущих компаний, гарантируют защиту от инфляции в долгосрочной перспективе и рекомендованы инвесторам, стремящимся к высокой доходности.
Старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин обратил внимание, что в настоящее время «Финуслуги» являются крупнейшим маркетплейсом по количеству предложений фондов управляющих компаний. На данный момент клиентам доступны инвестиции в 10 ПИФов, а к началу 2025 года появится еще четыре новых фонда. Представитель Мосбиржи отметил рост интереса к коллективным инвестициям и подчеркнул, что партнеры компании активно представляют свои предложения на платформе.
«Финуслуги» — это маркетплейс для денег, учрежденный Московской биржей. На «Финуслугах» возможно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать ПИФы, полисы ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости, народные облигации компаний и субъектов России. Пользователи-физлица не платят комиссию. Чтобы начать инвестировать и купить паи онлайн, на площадке необходимо просто пройти идентификацию через «Госуслуги».